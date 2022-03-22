經理人林寶玉出招成功申請保釋上訴 薛影儀當庭釋放：單案好小事

「亞視一姐」薛影儀於去年9月因無戴口罩，被街坊追罵拍片感不滿，涉嫌「起飛腳」襲擊對方受傷。事後被警方控告一項「普通襲擊」罪及違反預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》。今日（21/3）於屯門法院提堂罪成。「普通襲擊」罪被判入獄兩星期，無戴口罩罰款港幣五千元。

經理人林寶玉陪同薛影儀一同受訪。（陳順禎攝）

經理人林寶玉到庭聽審知道裁決之後，方寸大亂，即時與同行律師相討對策。然後向法庭申請保釋上訴。法官再次開庭，並接納其申請保釋上訴，需繳交保釋金五百元。林寶玉出招成功保釋申請上訴後，攜同薛影儀離開法院時接受《香港01》訪問表示：「而家我哋公司會承擔晒一切所有嘅律師費，同時會全力咁去協助佢度過難關。（剛才喺覊留室探望阿儀時感受如何？）感受好深，因為我係咁第一次隔住鐵窗接觸佢，當我見到佢好無助嘅表情，加上冷冰冰嘅環境，令我覺得好難受。同埋見到警員命令佢要除鞋帶嘅時候，佢完全聽唔明，目光放空。咁我就同佢講阿Sir想你除鞋帶，然之後佢就跟住我所講去做。嗰一刻我個心好心酸，發覺原來大家相處咗咁耐，佢個心早已同我連結咗。」

經理人林寶玉陪同薛影儀離開法院。（陳順禎攝）

薛影儀被問到可以保釋心情如何？阿儀表示：「咁又冇乜嘢，因為我要申請上訴。（剛才得知要監禁，是否有感到恐慌？）唔知呀⋯⋯係呢，唔講喇。我嗰單案好小事嚟。（有否後悔做錯事？）唔講喇，都係唔講喇，係咁啦！」

被問到有否後悔做錯事？阿儀表示:「唔講喇，都係唔講喇，係咁啦！」(陳順禎攝)