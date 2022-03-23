傳哈里梅根已協議離婚？　外媒爆男方接受不了被騙決定返回英國

英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）於2020年卸下王室高級成員身份後移居美國，並於去年接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家訪問，期間爆英國王室存在種族歧視及如何忽略梅根的精神問題，導致她一度萌生自殺念頭，消息震撼全球。日前有外媒爆出兩人已協議離婚，報道指哈里將獨自返回英國，梅根則留在美國照顧孩子。

哈里和梅根一直都非常恩愛。（Getty Images）

哈里為梅根對抗王室及家族成員，當大家以為兩人愛得堅定的同時，日前美國媒體《National Enquirer》卻以「哈里和梅根玩完了」作標題，指兩人已經協議離婚。報道指梅根公開與父親Thomas Markle和胞姐Samantha反面，但其實家庭不和睦的問題疑似被刻意誇大，而不時為愛妻出頭的哈里亦被欺騙了。內容還爆出梅根與英國王室的矛盾不多不少有加鹽加醋的成分，加上長期處於負面情緒及不願意接受王室成員的協助，最後令哈里不得不遠離家人。

《National Enquirer》在報道中稱哈里最終接受不了梅根，並決定結束婚姻返回英國。不過對於報道的內容，外界都認為只是炒作內容，而哈里和梅根至今暫時還未對相關內容作出任何回應。

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