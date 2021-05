哈里自爆遭王室忽略感無助　戴妃離世後曾一度靠酗酒吸毒麻醉自己

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-05-23 19:00

哈里王子和太太梅根去年宣布脫離王室移居美國後,於今年3月首次公開接受專訪,指控英國王室存在種族歧視及如何忽略梅根的精神問題,導致她一度萌生自殺念頭。繼上次投下震撼彈後,哈里今次在首次擔任監製的紀錄片《你看不到的那個我》(The Me You Can't See)中,再次不留情面地因為王室沒有正視母親戴安娜王妃的離世,而留下極大傷痛,甚至患有嚴重焦慮。

哈里再跟花雲費及Apple TV+合作,聯手監製紀錄片影集《你看不到的那個我》(The Me You Can’t See)。(Apple TV+)

哈里在紀錄片中罕有地以脆弱一面示人,他表示每次想起母親戴安娜王妃,每天都被傳媒追訪的畫面都會感到非常痛心,更指對於因為當年自己年紀太細無法保護母親而感到自責。自從母親離世後,自己已經不想要這個人生;而母親離世時,他亦因正義沒有得到伸張而感到非常憤怒。加上王室所有人都沒有再提及過母親離世一事,令哈里從來沒有好好消化過整件事:「每次出席王室或公開活動都好似進入戰鬥或逃避模式,會有驚恐症及嚴重焦慮,而28至32歲是我人生的噩夢,每次看到攝影機我都會流汗,體溫飆升。 」

無可否認,戴安娜王妃的死對哈里有極大影響,在往後多年間,哈里一度迷失自我,甚至靠酗酒吸毒來麻醉自己,才爆出多宗醜聞,包括在美國拉斯維加斯舉行裸泳派對。哈里剖白自己嘗試過尋求家庭醫生、專科醫生及治療師的幫忙,但遇上梅根才是關鍵:「知道如果自己不處理好自己、治療好自己,就會失去這個我想要一輩子在一起的女人。 」

與梅根結婚後,被傳媒追訪的情況更加嚴重,哈里本以為家人會提供協助,但每次求助、要求,甚至警告,得到的只是完全的沉默或完全被忽視。更指王室成員都會跟自己說「只要配合下去,你的生活就會輕鬆點,但自己的個性跟母親非常相似,覺得自己是體制之外的人。我一生中大部分時間都會感到擔心和憂慮,繃緊和緊張,每當飛回英國都會這樣,感覺就好似被追殺一樣。哈里坦言知道心理健康經常被大眾忽略,但它是一種無形的傷害,很多人都會對看不到的是表現得不理解,故製作紀錄片的原因是希望以自身的經歷來去幫助有需要的人。