《三十九》延玗臻情慾片全裸上陣拍床戲　對手智眼拍到身心疲憊

話題禁忌愛慾韓片《為人民服務》由《三十九》延玗臻、《暗網殺機》智眼主演（韓方皆已正名），他們身陷禁忌危險的關係中。「春香小姐選美第一名」出身的智眼，曾在《暗網殺機》中飾演和馬東石一起生活的「啞女」角色，這次她在片裡則詮釋師團長的妻子「秀蓮」一角，是名渴望愛情、散發出果敢魅力的女子，她透露是在經過深思熟慮後才決定參演這部作品。



在拍攝時，智眼也面臨許多難關，她坦言：「不論是肉體上或精神上都很疲憊，在寒冷的天氣中拍攝以夏季為背景的故事，同時還要辛苦地進行節食，所以也無法好好吃飯，真的滿累的。但幸好有延玗臻和導演在，我才能順利地拍完這部作品。」

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智眼為了飾演充滿魅力的長官夫人角色，在電影開拍前也先做足準備，她表示：「為了表現出『秀蓮』魅惑的姿態、眼神、口吻、情緒，我從日常生活中就開始進入角色。且因為台詞充滿文學性，練習時還錄音反覆修正。另外，因為覺得和玗臻的默契很重要，還曾和他一起讀劇本讀到半夜。對於外在與內在的部分，也花了許多時間思考該如何呈現，還因為想體驗『秀蓮』這個角色的寂寞感，所以在準備這部作品時，除了和本作的相關人士之外，完全沒跟其他人聯絡。」

張喆洙導演也透露「秀蓮」這個角色的呈現重點，他表示：「我們要求智眼在電影中，要呈現出女性的力量和美感，展現像大地一樣廣闊，像海洋一樣具有包容力的力量，這點智眼表現得非常好！另外，她所飾演的『秀蓮』這個角色原型人物，我們則參考了三星家族的李富真和李敘顯女士。」《為人民服務》導演張喆洙將處於不同階級的兩名男女之間悲切的愛慾，以強烈又唯美的方式呈現，將為觀眾帶來耳目一新的觀影體驗！

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