媽媽必追10套韓日台劇　孫藝珍《三十九》、宋江《氣象廳的人們》

最近疫情大爆發，大家都紛紛留在家中避免染疫。最近有不少韓、日、台劇備受關注，媽媽們留在家中可以追看，以下推介的10套劇集透過黃Viu、Netflix和Disney+都可以收看。



韓劇

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》Netflix

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》由朴敏英、宋江主演，講述在國家氣象廳裡工作的兩個人－來自鄉下的李時雨（宋江飾）遇上了聰明又挑剔的氣象預報員陳夏景（朴敏英飾），兩人不同的成長背景以及處事態度，在衝突中漸漸產生情感。

+ 13

《三十九》Netflix

《三十九》有韓版《三十而已》之稱，由孫藝珍、田美都、金芝賢等人主演，講述快要四十歲的車美昭（孫藝珍飾）、鄭燦英（田美都飾）、張珠熙（金芝賢飾）三個性格截然不同的女人們，對於友情、愛情和生活有著深度故事的現實人性羅曼史。在無法預料的瞬間，結下珍貴緣分的她們，一起度過無數快樂與悲傷的日子，比任何時候都活得更滿腔熱血的三十代尾聲，美麗動人的三位女性波瀾萬丈的生活點滴。

+ 20

《二十五，二十一》Netflix

由金泰梨、南柱赫主演的《二十五，二十一》以爆發亞洲金融風暴作為背景，講述22歲與18歲的少年少女在1998年初次相遇，並在三年間互相經歷創傷、誤會、彼此依靠，最後到25歲與21歲時，兩人才開始相愛的青春羅曼史。

+ 3

《Ghost Doctor》黃Viu

《Ghost Doctor》由Rain、金汎、Uie主演，講述生活背景、個性、脾氣截然不同的兩位醫生，因一次意外導致彼此的靈魂與身體結合在一起， 並且跟在過世後仍然逗留在醫院不肯離開的患者們發生的奇幻醫療劇。

+ 11

《內科朴院長》黃Viu

由李瑞鎮、羅美蘭主演，改編自同名網絡漫畫的喜劇《內科朴院長》，講述夢想成為一名真正醫生的朴院長，卻在門可羅雀的診所中苦惱醫術和商術，再次經歷殘酷現實的搞笑故事。

+ 3

《我們的新紮學堂》 Disney+

《我們的新紮學堂》 由姜丹尼爾與蔡秀彬主演，講述行為端正、背負警察世家重擔，以最高成績考進警察大學的男主角魏承現（姜丹尼爾 飾），與率直好勝、為追隨心儀男生而投考警察大學，靠着後補席位入學的女主角高恩康（蔡秀彬 飾），於高壓的警察大學，誓要完成第一年的學習，向成為出色的韓國警員目標進發。

+ 6

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻留喺屋企都可以買新衫！即睇：童裝減價｜5網店推春季優惠 GAP全網6折Uniqlo緊身褲低至$19👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

日劇

《金魚妻》 Netflix

日劇《金魚妻》（Fishbowl Wives）改編自黑澤R的同名日本漫畫，劇情以平賀櫻（篠原涼子 飾）、平賀卓彌（安藤政信 飾）、春斗（岩田剛典 飾）的故事為主軸，講述住在豪華公寓大廈的6位人妻，分別為「金魚妻、外包妻、便當妻、陪跑妻、頭痛妻、裝修妻」，因為婚姻的不圓滿而出軌外遇的故事。

+ 6

《新聞記者》Netflix

日劇《新聞記者》，改編自新銳導演藤井道人的同名電影，劇情故事在敘述一名記者持續追查政府一起弊案，以及擅自竄改資料等醜聞，而內部的公務員也在禁不起輿論壓力下上吊自殺，但這些震驚的消息卻全都被政府給一一壓了下來，新聞記者只好持續努力，想盡辦法將真相給公諸於世。

+ 4

《勿說是推理》黃Viu

《勿說是推理》由菅田將暉主演，菅田將暉在劇中飾演一個因天生自然卷而感到自卑，熱愛咖哩，擁有獨特的價值觀及出色頭腦的大學生久能整。因為為人古怪又毒舌所以沒有朋友。某一天警察突然找上門指他成為了謀殺案的嫌疑犯，死者更是久能整的大學同學。被帶回警署接受盤問的他在過程中逐一指出了案件的漏洞，正當他要洗脫自己嫌疑的時候，殺人的兇器終於被發現，而兇器上竟然有久能整的指紋。

+ 12

台劇

《華燈初上》Netflix

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》頭兩季已經上架，劇集大受觀眾好評，林心如、楊謹華、霍建華、徐若瑄等超強勁卡士，劇情以1988年台北林森北路條通文化為背景，講述歡場女子的愛恨情仇，掀起追劇熱潮。《華燈初上 第三部》亦將於3月18日上架，媽媽們可以一次過由第一季開始追到第三季。

+ 37

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻留喺屋企都可以培養閱讀習慣！即睇：免費網上圖書｜疫情下圖書館關閉 3大平台提供過萬中英文電子書👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻