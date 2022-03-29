二十五，二十一｜高宥琳歸化俄羅斯　疑影射前短道速滑選手安賢洙

由金泰梨及南柱赫主演的韓劇《二十五，二十一》自播映以來話題高居不下，最新一集劇情講到由宇宙少女成員BONA（金知妍）飾演的韓國劍擊金牌選手高宥琳，因為家庭經濟不佳加上爸爸發生車禍需要付高額賠償給受害人，決定為了家人而「歸化」開出好條件和高額年薪的俄羅斯，結果一夜間由「韓國劍擊之光」高宥琳淪為全國民口中的「賣國賊」Julia Ko。她的遭遇雖然令不少觀眾深感可憐，但該角色似乎並非虛構，而是影射了當年同樣因歸化俄羅斯而遭到全國民唾棄的前南韓短道速滑選手安賢洙（Victor An）。



BONA飾演的韓國劍擊金牌選手高宥琳，在最新一集中歸化俄羅斯。（《二十五，二十一》影片截圖）

背上亦寫上「KO RUS」的字眼。（《二十五，二十一》影片截圖）

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曾代表南韓奪三金一銀 25歲歸化俄羅斯兼改名

現年36歲的安賢洙於17歲奪得世界青少年短道速滑錦標賽金牌，並於21歲時代表南韓在2006年冬季奧運會中奪得三面金牌和一面銅牌，並於翌年的世界短道速滑錦標賽中奪得三面金牌，兼且成為第一個在五屆世界錦標賽全獲金牌的選手。

安賢洙曾代表南韓在冬奧奪三金一銀。（Getty Images）

然而，有指這位金牌選手之後在短道速滑隊中受到不公平對待，又多次與教練和隊員發生衝突，直到2008年他在一次練習中受傷導致左膝蓋骨骨折、后十字韌帶挫傷，但因他並非在國家隊比賽期間受傷而令韓國滑冰聯會會奪提供醫療費，最後他只能自費到俄羅斯接受四次手術。他痊癒回韓國後被多次阻撓回國家隊，更連續在2009秋季世界盃和2010冬季奧運會的國家隊選拔賽中落選，徹底失去成為南韓國家代表的他，最後於2011年選擇歸化俄羅斯並改名為Victor An。

安賢洙代表俄羅斯之後，隨俄羅斯國家代表團出席2014年索契冬奧會，最後奪得三金一銅的佳績。（Getty Images）

金牌英雄變賣國賊 去俄羅斯後再重上高峰

「韓國奧運冠軍安賢洙歸化俄羅斯」的新聞遍佈韓國後掀起軒然大波，更引起韓國民眾抨擊為「賣國賊」及「叛徒」，又不看好他能重上高峰。不過，安賢洙歸化俄羅斯之後成績一樣保持住巔峰，他於2013年以Victor An之名首次代表俄羅斯出戰世界短道速滑錦標賽，並取得兩面的銀牌，並在2014年橫掃歐洲錦標賽和世界短道速滑錦標賽的多面金牌，並隨俄羅斯國家代表團出席2014年索契冬奧會，最後奪得三金一銅的佳績，成為「六金王」之餘，亦是目前代表過兩個國家代表奪得最多奧運金牌及獎牌的運動員，因此曾在俄羅斯總統普京手上奪得四級祖國功勳勳章。

「韓國奧運冠軍安賢洙歸化俄羅斯」的新聞遍佈韓國後掀起軒然大波，更引起韓國民眾抨擊為「賣國賊」及「叛徒」，劇中高宥琳這個角色似乎就是影射安賢洙。（《二十五，二十一》影片截圖）

安賢洙是目前代表過兩個國家代表奪得最多奧運金牌及獎牌的運動員。（網上圖片）

兩年前擔任中國短道速滑隊教練 惹大批韓國民眾不滿

安賢洙於2020年退役之後加入成為中國短道速滑國家隊教練，卻於今年2月舉行的北京冬奧上公開支持中國選手而再次受到韓國民眾的抨擊。當時南韓滑冰選手兼該項目的世界紀錄保持者黃大憲以打破奧運紀錄占小組第一，卻在準決賽中被判犯規而與小組第二的另一韓國代表李俊瑞雙雙遭DQ取消資格而在韓國引發軒然大波。這個項目的金銀牌最後由兩名中國選手任子威和李文龍在一片爭議下包辦，當下身為中國隊教練的安賢洙更被影到開心高舉雙手，因此令大批認為金牌被奪走的韓國民眾感到非常失望，最後安賢洙在IG用韓文發文道歉，但仍然無法刪除韓國民眾對他作出的「賣國賊」言論。

安賢洙（右三）現為中國短道速滑國家隊教練。（VCG）

「第二安賢洙」林孝埈 歸化中國後大受內地網民歡迎

除了安賢洙之外，現年25歲的前南韓短道滑冰代表林孝埈亦是一名歸化運動員，因此被外界稱為「第二安賢洙」。他於2017年入選南韓國家隊，並於2018年代表南韓隊參加平昌冬奧奪得一金一銅的佳績。然而，有指他與另一國家隊隊友黃大憲多次爆發衝突，於2019年更被控訴在訓練途中將對方的褲子脫下，最後林孝埈被起訴強制猥褻，經兩次上訴後雖然被判無罪，但多次的司法訴訟已經令他無法再於韓國任何地方進行訓練，因此林孝埈最後選擇歸化成為中國公民，將他的英文拼寫由Lim Hyo-jun變成Lin Xiaojun。

現年25歲的前南韓短道滑冰代表林孝埈亦是一名歸化運動員。（Getty Images）

林孝埈曾接受訪問時透露，自己之所以入籍中國，最大的原因是因為受安賢洙的影響，他於2021年10月正式換上中國國家隊的隊服公開亮相，但因為國際奧委會規定，轉籍運動員需要代表轉籍國參賽三年後才能參加奧運（假如原國籍奧委會同意則可提前參賽，但韓方不同意），因此他無法代表中國參加2022年北京冬奧，但他在冬奧期間已多次於小紅書和微博發文祝賀隊友而得到內地網民的熱烈迴響，微博在短短兩日突破一百萬名粉絲，不過卻又再次觸動了韓國民眾的神經。