金泰梨確診新冠肺炎！《二十五，二十一》即時停拍　恐影響播出

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續燒，娛樂圈也不斷傳出有人確診，正在拍攝tvN人氣韓劇《二十五，二十一》的女主角金泰梨也於2號傳出染疫。
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據韓媒《韓國日報》報導，女主角金泰梨於近日確診，《二十五，二十一》上周起就停拍，要等到金泰梨4日解隔離復工後才會重啟拍攝。而男主角南柱赫、女二苞娜等同劇演員並未確診。
至於停拍是否會影響播出？tvN相關人士表示目前存檔足夠，所以不會影響戲劇放送。
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