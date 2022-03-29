乘風破浪的姐姐｜王心凌黎姿巧合飛內地隔離　備戰參賽節目？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》長做長有，近月來更一度傳出將製作第三季節目，網上更多次傳出疑參賽的姐姐名單，當中不乏多位一線女明星。而在名單內的台灣歌手A-Lin（黃麗玲）近日開直播，在同網友互動的時候揚言自己馬上在內地有節目錄製，更因為一句說話讓大家認為她極可能是參加《姐姐》節目，掀起不少討論。

A-Lin會參加姐姐節目？（黃麗玲微博圖片）

自從傳出節目將籌備第三季以來，A-Lin一直在盛傳參賽的名單內，近日在開直播同網友互動的時候，她就公開透露在內地馬上有節目錄製，因而讓不少網友紛紛猜測留言其是否參加姐姐第三季，留言上幾乎都是這一個問題，A-Lin並沒有針對該問題而回答網友，只是看一看屏幕後就表示：「對﹑對﹑對，盡情期待。可以跟大家見面，我很久沒有來內地了，下次見。」因而讓不少網友深信她參賽機會相當之大。

A-Lin直播揚言在內地有節目錄製。（影片截圖）

王心凌目前在內地隔離中。（王心凌微博圖片）

另外，有細心的網友更發現同在疑參賽名單內的歌手王心凌﹑袁婭維亦進入了A-Lin的直播間，三人同一時間出現引起不少猜測，所以對於她們三人在參賽名單內大家是深信不疑，而且王心凌近日亦已飛往內地，目前正在隔離當中。事實上，不少網友都相當期待A-Lin參賽，因為其在舞台上唱歌的魅力相當吸引人，早年她參加歌唱節目《我是歌手3》一路闖關到總決賽，大家早已對她的歌唱實力給予肯定。

黎姿日前已飛往內地。（黎姿微博圖片）

名單上除了她們三位之外，黎姿亦在名單內。近日她就在社交網站曬出出發去機場的照片，及後公開自己已順利飛抵上海，目前應正在隔離中。而節目亦一度傳出將在四月初錄製，按隔離結束的時間推算，正好趕上節目的錄製。雖然未得到證實，不過已經引來大家紛紛討論，可見該節目的關注度非常高。

盛傳的名單相當吸引。（微博圖片）