金宵大廈2｜蘇皓兒公開與伍詠薇浴照　充滿鬼異感覺勁恐怖

3年前由李施嬅（Selena）及陳山聰主演的TVB劇集《金宵大廈》大受歡迎，收視同口碑都非常高，被廣大網友封為「年度神劇」。劇集如此受歡迎亦乘勝追擊由原班人馬拍攝續集《金宵大廈2》，將於4月4日晚正式播出。而日前劇集已率先播放兩段最新預告片，已經獲得不少網友激讚期待播出。今（26日）TVB的Facebook官網亦公布劇集第一單元故事要點，三爺孫的異度空間故事令大家相當期待，只是看一張劇照都覺得相當恐怖。

劇集在2019年播出大受歡迎。（影片截圖）

劇集第一單元以「七樓半」為主旨，但整個故事以「異度空間」為主軸，主要講述三爺孫的故事。飾演爺爺的于洋其實已經去世，但未知其靈魂是否還未消失，飾演其孫子的曾展望卻可見到爺爺且走來走去，相當離奇，難道爺爺還有心事未了而留戀人間？單看這個單元故事劇照，三爺孫的各自靈位擺放在一起，而且照片充滿鬼異感覺，似乎從他們的樣子看出有許多不可告人的秘密。

第一單元講三爺孫的異度空間故事。（TVB@Facebook）

另外，而有份出演劇集的蘇皓兒亦在instagram為劇集宣傳，原來她是主演第二單元「雙魚」，眼見她坐在浴室椅子上，身體似有似無的，讓伍詠薇幫其洗澡，而她的眼神充滿無奈，看來二人有許多關聯性。而在日前公開的預告片中，伍詠薇的人設似乎有些神經質，不時激動咆哮又有一點控制不住自己，難道是被鬼上身？引起不少猜測。劇集無論預告還劇照都相當精彩，不少網友都表示一定會看，看劇集勢會掀起追劇潮。

伍姑娘的人設有一些神經質。（影片截圖）

第二單元是「雙魚」。（chloe_so@instagram）