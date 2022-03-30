72歲薛家燕戴閃鑽口罩慶生日　兩個月冇外出同菲傭喺屋企打牌度日

藝人薛家燕今（30日）迎來正日72歲生日，在這個重要日子她特別盛裝打扮，身穿一襲紅色服裝再配閃鑽口罩，喜慶出席由新城電台為她慶生舉辦的《家燕姐生日之Captain Nancy重出江湖》活動，同時宣布即將有線上新節目在5月份推出，望為香港人傳遞愛心發放正能量。

家燕姐出席新城電台為她舉行慶生的活動。（梁碧玲攝）

生日願望推線上新節目

身穿紅色服裝上陣的家燕姐相當喜慶，然而在這個重要日子新城電台方面亦送贈巨大壽桃包為家燕姐慶生，令她開心不己。是次除了慶生之外，家燕姐亦宣布將同新城電台合作，將在5月份推出線上節目《Captain Nancy愛心基地》，這個亦是她的生日願望，望以Captain Nancy出現愛心救地球，節目將透過網上播放自己多年的珍藏，同大家分享養生﹑健康等資訊，還會邀請多位圈中藝人好友在節目上唱歌﹑聊天，望為香港人發放開心正能量，屆時民眾可透過網上免費參與節目。

家燕姐5月份推出線上節目 。（梁碧玲攝）

疫情在家煲劇打麻雀

而前陣子因為疫情嚴重關係，家燕姐將近有兩個月時間沒有外出，在接受訪問的時候她自己都笑言：「我諗我有廿幾年冇試過2個月咁得閒，係冇嘢做嘅。（喺屋企會做咩打發時間？）我煲劇啦同埋打麻雀，因為我啲麻雀唔係好精，依家有副透明嘅麻雀，我就叫兩個菲傭我啲仔女開吓檯。」除了追劇﹑打麻雀之外，家燕姐還相當關心「家燕媽媽藝術中心」的同學，不時會詐過線上了解學生的狀況：「好多時同啲學生傾計，因為冇辦法上課咁佢哋覺得好失落嘅，我哋入去同佢哋傾計，分享一下演藝心得。」

家燕姐將近兩個月沒有外出。（梁碧玲攝）

子女驚喜送按摩椅

出了名是好媽媽的家燕姐，亦透露了子女們好孝順一起合資購買了一張名貴按摩椅給她作生日禮物，讓她感動之餘又驚喜：「好驚喜，前晚呃我出嚟有張按摩椅送咗嚟，真係好有心，嗰張按摩椅都唔便，咁佢咃三個夾份送俾我，話等我煲劇坐喺度睇好開心，我真係試過睇睇吓因為太舒服啦瞓着咗，難得仔女咁孝順咁乖都係一個福氣。」而今晚子女們亦安排了生日大餐為家燕姐慶生。

家燕姐提醒大家不要掉以輕心，最重要是戴口罩。（梁碧玲攝）

激讚港人齊心抗疫

另外，因為疫情嚴重問題家燕姐亦有一些說話想向香港市民講，她表示：「我好欣賞我哋香港嘅朋友，佢哋好乖好聽話，遵守規則個個都做到，唔好講話大人小朋友都係，我哋繼續努力齊心抗疫。」最後家燕姐亦提醒大家不要掉以輕心，少去人多聚集的地方，大家都要遵守自己的崗位，最重要是戴口罩。