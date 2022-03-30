網傳趙麗穎疑涉嫌偷漏稅 唔忍發聲明澄清：追責到底絕不姑息
撰文：蘇國豪
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近年內地有關單位嚴查明星逃稅問題，繼早前男星鄧倫被查證逃漏稅後，近日網傳人氣女星趙麗穎疑涉嫌偷漏稅，隨即成為微博熱門話題。而對此趙麗穎方不忍，透過工作室發出聲明澄清，並已透過律師處理維權。
近日網上傳出一張文字截圖，指出在2020年的時候，趙麗穎接演劇集《誰是兇手》同製作人約定片酬為1.6億人民幣（約1.96億港元），但她實際取得1.56億人民幣（約1.92億港元），未依法如實進行納稅申報，偷稅4302.7萬人民幣（約52800萬港元），其他少繳稅款1617.78萬人民幣（約1980萬港元）。同時，還指出她有其他演藝收入，同樣未進行申報，偷稅224.26萬人民幣（約2750萬港元），其他少繳稅款1034.29萬人民幣（約1270萬港元）等。文中還寫明上海市稅務局已經查明，頓時讓不少網友感到驚訝。
而事件因為愈傳愈烈，因此內地媒體就向上海市稅務局查問，對方回應指出「一切信息以官網為準」。而有眼利的網友更發現，該張截圖的訊息其實同早前鄭爽涉嫌偷漏稅時的數據是一樣，只是將人物的名字和年份改了而已，將劇集《倩女幽魂》改成了《誰是兇手》，所以亦有不少網友深信趙麗穎是無辜的。
針對事件趙麗穎事後亦隨即透過工作室發出聲明澄清，揚言會對造謠者追責到底：「明目張膽的造謠污衊是在挑戰法律的底線！我們會持續取證，追責到底！絕不姑息！」同時亦已委託律師處理事件，目前已向法院遞交立案材料了。
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