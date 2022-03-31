網民嚴選難頂藝人沈月蒙嘉慧榜上有名　仲有一位TVB小生難服侍？

在公開場合下我們見到的藝人總是外表光鮮亮麗、態度又好，但現實中他們是否又是這樣的人呢？近日有討論區的網民發起帖文，齊齊討論娛樂圈中哪一位藝人難服侍、脾氣又差。

黃宗澤經常返餐廳坐陣。（IG：@oystermine）

有網民分享身邊同事的親身經歷，用「This on X仔」作為該為藝人的稱號，指出這位明星在幫襯他們的餐廳時，非常難服侍之外還會指責餐廳員工，有網民根據「This on X仔」推測此人為黃宗澤（Bosco），因為Bosco的歌曲《Hey Boy》中亦有類似的歌詞。

沈月甜美鄰家。（Instagram@yuetyuetxx）

另外一位網民就透露，邱淑貞一家曾經到日本料理餐廳進食，剛好自己是那裏的員工，誰知道自己遭到沈月投訴，指該位網民正在偷拍自己，最後網民需要打開電話相簿證明自己清白，雖然這位網民慘被誤會，但他亦透露沈月真人靚過上鏡，靚女又清純！

（蒙嘉慧 Yoyo Mung＠FB）

另外，離開幕前已久的蒙嘉慧居然榜上有名，有網民指蒙嘉慧曾經光顧他所任職的髮型屋，他指當時蒙嘉慧人品差且沒有禮貌，更被蒙嘉慧鬧：「嗰時我做salon幫佢洗頭，當時師父坐喺隔離同佢吹水，我唔小心整濕咗佢，佢即刻發癲，跟住XX個師父，話『仲坐喺度，攞條毛巾嚟啦，你係咪冇腦㗎』。」不過該事件發生十多年前。

網民鬧爆梅啟明人渣。（葉志明攝）

當中最搞笑的莫過被稱為「遺產界KOL」的梅啟明，被網民指真人是鹹濕佬一名，打算給網友100元貼士然後摸手仔。在討論區中網民除了大爆難頂的藝人之外，亦有討論其他藝人的癖好，例如楊千嬅永遠喜歡一個人購物、梁朝偉反應遲鈍、汪明荃試衫需要封試身室等等。講了這麼多難頂藝人，網民亦有欣賞的明星，當中「宇宙最強」甄子丹就被網民讚超有禮貌，同老婆汪詩詩非常恩愛。