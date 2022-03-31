李佳芯入圍競逐全球百大美女　成首名獲提名tvb女藝員

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）選舉和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉，今年因為有多位香港藝人相繼入圍而成為網民焦點。日前TC Candler公布新一輪入圍名單，MC張天賦以及洪嘉豪亦加入百大型男之爭，而現年39歲的Ali李佳芯亦順利入圍百大美女選舉，成為首位被提名的TVB女藝人。



現年39歲的Ali李佳芯成為首位被提名的TVB女藝人。（Instagram：@tccandler）

相比起陣容鼎盛的男子組，暫時有19人入圍，包括MIRROR的十二位成員、ERROR四位成員、黃偉文、MC張天賦以及洪嘉豪，而女星代表卻至今只有Dada陳靜、Amy Lo盧慧敏、岑樂怡及Mandy譚旻萱四人。雖然李佳芯是入圍香港女星之中年紀最大，但論美貌絕對一點也不輸蝕，獲不少網民力挺為香港爭光。

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今年的「全球百大型男」和「全球百大美女」選舉提名方法包括在官方YouTube和Instagram留言和Patreon課金，而提名對象亦沒有收到規限，明星偶像、朋友或親人都可以。過去「全球百大型男」只接受YouTube和Instagram留言提名，但入圍名單將會先經過主辦方篩選，但今年新增的Patreon課金方案則直接保送，只要每個月最少付3美金就便可保證能讓偶像直接入圍，證明只要愈受到粉絲的喜愛，入圍的機會就能夠大大提高。雖然Wyman以及MIRROR和ERROR成員們的入圍資格受到外界質疑，但有不少世界知名明星偶像同樣透過Patreon課金而成功入圍，包括BTS成員V、韓國男演員李鍾碩、中國男演員王一博，以及入圍TC Candler另一選舉「全球百大美女」的TWICE成員子瑜、BLACKPINK成員Jennie及中國冬奧金牌得主谷愛凌（Eileen Gu）等等，但最終能否打入100大，就要交由主辦方評審去決定。