NFT｜余文樂加密錢包曝光106個天價收藏品　連Cryptopunks都有9個

余文樂近期創立的Zombie Lab的NFT系列《ZombieClub Token》開售了，定價每個NFT為0.666 ETH（以太幣）（截稿日現值$2,274美金，港幣$17,737），開售（鑄造）後於二級市場Opensea迅速炒至每個2.29 ETH（以太幣），如以今日（3月31日）每個ETH（以太幣）值$3,416美金計算，即是港幣$61,016，意味住價格已炒高了三倍半，每個NFT盲盒已淨賺近港幣$43,000。前晚（30/03）開盒後，價格稍有回落至底價1.9ETH水平。



余文樂加密錢包NFT收藏品一覽。（Opensea 截圖）

開啟盲包當晚，余文樂亦全程於網上直播實播，一來是與眾同樂，二來亦能證明自己沒有私藏貴價、稀有版本的NFT，所以亦吸引了不少支持者收睇。最意外的是，此次直播亦間接曝光了他的加密幣錢包地址，而通過這一組亂碼亦可輕易地瀏覽他的所以NFT收藏品或資產。原來他收藏了不少令人「流口水」的NFT系列。早前拍賣得到港幣$3,385萬天價的Cryptopunks系列，在他的錢包中展示出來的就已有9個之多。

余文樂公開表示想買回自己最愛的死神造神，結果以66ETH於Opensea買得。（Opensea / 《ZombieClub Token》）

Zombie Club系列有55個，其中有11個尚未開啟的盲包，已開啟的有34個，其中余文樂以66ETH（約一百七十萬港幣）買下編號#2880，排名第4稀有度的死神造型，當中不乏一些史詩及稀有級別的，總估值約170 ETH，即約450多萬港元。

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除此之外，余文樂亦收藏了不少美國藝術家Tom Sachs NFT系列《Tom Sachs: Rocket Factory - Rockets》、《Tom Sachs: Rocket Factory - Components》。總數17個，該系列底價為2.4 ETH，其中也有如以14.5 ETH「Chanel Tail Assembly」和13.33 ETH「NIKECRAT Tail Assembly」的貴價NFT。余文樂在這系列的總買入價為約102 ETH，即約270萬港元。

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余文樂似乎對猿猴情有獨鍾，所以他也收藏了不少Zombie Lab「兄弟項目」，《Zoofrenz by Zombot Studio》的NFT系列。總數20個，當中亦有不少稀有款，以截稿日於Opensea的底價計算，估值約6.8ETH，約18萬港元

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最近Yuga Labs 成功買下了Larva Labs的CryptoPunks 以及 Meebits 兩個系列的版權，即代表這三個NFT系列被統合成一個史上最高價的NFT集合。余文樂的NFT收藏之中，也有Cryptopunks、MAYC以及Meebits。

對不認識的人來說，這3個NFT只是一張.jpg，但其實賣出後隨便可以買到一層樓。（Opensea / CryptoPunks, MAYC, Meetis）

當中尤其是CryptoPunks，在市場上已差不多是「有錢都未必買到」的狀態，近期成交最便宜的一個也需70ETH，最貴一個更達217ETH。取其中間位143ETH，即是余文樂 9個CryptoPunks就已值1,287ETH，最低也約3,429萬港元。三個MAYC（變異猿）系列也最少值105ETH（約279萬港元），而6個 Meebits則最少值32ETH（約85萬港元）。

不過，就上一次余文樂將《CRYPTOPUNK 9997》捐出拍賣賣出3,385萬港元後，說不定他擁有的收藏品亦會「水漲船高」，所以單是他的9個 CryptoPunks收藏品，隨時已經值一億！

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