「星爺」周星馳都撐　Joan Cornellà、FWENCLUB NFT入手全攻略

周星馳日前(19/03)出現在FWENCLUB的AMA上出現,不止在香港的「星爺」影迷興奮,也有十分多中國內地的粉絲湧入收聽。那麼到底NFT、FWENCLUB、AMA是什麼呢?以下為大家一一解答。



Joan Cornellà(照片由蘇富比提供)

咩係NFT?

基本上NFT(俗稱加密藝術品)就一種源於加密鏈上的一種數碼代幣,透過加密鏈技術就能生成NFT兼且為每個NFT附加上一個獨特的認證。簡單點說就是一種虛擬化,附有獨特認證的藝術品(可以是單純一個圖像、.gif圖或是3D模組)。這亦是與FWENCLUB旗下的,玩具產品之中加入NFC晶片認證的技術相似,通過手機掃描就能知道產品的真偽。

大量「星爺」fans湧入Discord。(截圖)

FWENCLUB是什麼機構?

FWENCLUB,亦即是今次邀請周星馳出席於Discord上舉辦的網上對話(AMA,Ask Me Anything)的主辦方,除了與各大對術家合作外,亦曾在香港舉辦過多場藝術展覽、畫展,也與多位藝術家有交流,替他們推出手辦模型、畫作或者其他周邊產品。於NFT界以言,FWENCLUB就正如其名FWEN(Friend),亦代表住一個俱樂部,過去曾替日本藝術家花井祐介推出了他的NFT系列《People In The Place They Love》,最初售價每個NFT約為1ETH(以太幣)(約$3000美金,$23,000港幣),至截稿日已升值6倍達底價6ETH(約$138,000港幣)。

是次《MOAR by Joan Cornellà 》其中4個名人特別版。(FWENCLUB)

星爺都撐《MOAR by Joan Cornellà 》

是次由著名藝術家Joan Cornellà推出的NFT系列《MOAR by Joan Cornellà 》亦大受圈內潮人歡迎,除了大家熟悉的周星馳外,新世界集團行政總裁鄭志剛、KAWS、周杰倫、林俊傑亦有加入其中,而且Joan Cornellà亦特別以周星馳、鄭志剛、周杰倫、林俊傑等人為藍圖創作了專屬畫作並以NFT形式贈送。對NFT買家以言,亦代表住買家能擁有與名人同一系列的藝術品。

「星爺」周星馳親身講NFT,可以上discord重溫。(網上圖片)

買NFT攻略

那麼怎樣才能加入這個NFT的元宇宙?首先需要一個叫做Metamask的加密貨幣錢包,類似是NFT的身份組加錢包。買家可以各大加密貨幣平台上以USDT購買ETH(以太幣),又或是經由坊間提供加密貨幣買賣的找換店,以港元直接購買ETH(以太幣),再匯款到加密貨幣錢包。

有「星爺」粉絲以他的造型創作動畫,「星爺」知道後還在AMA問主持人:「打塌咗Joan定Joan楝樓?」十分有趣。(創作者RedRomantic / IG@tin02295344)

點入手「星爺」同系列NFT

要入手是次Joan Cornellà的NFT系列《MOAR by Joan Cornellà 》有幾個途徑。第一個,且最簡單的方法就是用以太幣(ETH),於4月份發行後在NFT交易平台購買。第二個方法則是參與FWENCLUB Discord 聊天平台上舉辦的「白名單」活動,早前FWENCLUB舉辦的影片創作活動「#putmeonyourWL」就是其中一個,當時也有不少名人明星參加,此外,在「星爺」周星馳AMA活動後,官方也釋放出5個能「白名單」(預購)的名額,有興趣的人可以星爺在AMA問過的問題:「萬一我推出NFT,你們想我做什麼?」為題目,以Discord上寫下答案參加。3月19日起到3月23日中午12時,亦可透過以創作畫作方式爭取官方釋出的100個預購《MOAR by Joan Cornellà 》的白名單。

Discord :https://discord.gg/fwenclub

新活動!(FWENCLUB)

如果不幸沒有參加到上述的活動,也可以透過於Opensea購買FWENCLUB的前作《People In The Place They Love》任何一個NFT,上文提及過,現時市價約為$138,000港幣,所以以此方法入場可能有點貴。另一個方法,亦是最多人使用的方法,就是等待FWENCLUB發布開售日期,並於當日在官方頁面上,連上加密錢包購買。不過現時官方還未釋出鑄造價(mint price)以及日期,只知道會採用荷蘭式拍賣方法(即由最多價開始,每數分鐘降價出售)。