台灣網紅邵岱兒近年開始熱衷於NFT(Non-Fungible Token / 加密藝術),在圈內已成為小有名氣的收藏者,她本人更持有Azuki、Badfacebots等多個項目的NFT。今日(27/02)她在Instagram分享了自己cosplay NFT「Azuki」的造型,寫道:「Web2 me vs web3 me 我們有像嗎? 」不少網民都大讚邵岱兒有心機,似足「Azuki」的造型。

邵岱兒cosplay Azuki造型。(IG@yehdeb)

