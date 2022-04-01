張國榮離世19年　請不要忘記4月1日有一顆巨星殞落

「當你見到天上星星...可會想起我...」

2003年4月1日，19年前一顆巨星的殞落，他選擇了在那年的愚人節與我們開了一個不好笑的玩笑，他就是哥哥 - 張國榮。

7. 張國榮。（網上圖片）

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2003年4月1日18時43分，張國榮從香港文華東方酒店24樓一躍而下跳樓自殺身亡，哥哥被緊急送往瑪麗醫院搶救，最後瑪麗醫院於19點06分宣告搶救無效，返魂乏術，哥哥終年46歲。

新冠肺炎肆虐，有網民追憶哥哥在電影中的暖心金句來勉勵自己。（資料圖片）(電影《異度空間》劇照）

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哥哥離世這個突如其來的消息震撼全亞洲，由於事發當日正值愚人節，不少歌迷及民眾都認爲這個消息只是一個玩笑。直至晚上所有新聞都在報道時，大眾才恍然大悟消息屬實，無法接受哥哥已離去。哥哥當日在跳樓前與經理人陳淑芬相約在文華東方酒店的大堂咖啡室相聚，然而陳淑芬等候很久仍未見哥哥現身，於是致電哥哥，哥哥叫陳淑芬步出酒店門外等候，很快便會看見自己。話音剛落，陳淑芬便親眼看見哥哥在自己面前墜下，一下子反應不過來，當回過神後，只有悲傷。事後陳淑芬向傳媒證實哥哥患上憂鬱症，已經努力治療年餘，無奈哥哥發現患上憂鬱症時已達失控，最後還是敗給了病魔，因為病情的失控而選擇與世長辭。

4月1日是「哥哥」張國榮忌日，電台音樂節目在facebook邀請網民1人揀選1首最愛他的歌。（資料圖片）

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今年是哥哥逝世19年，往年世界各地仍有不少歌迷、影迷於每年4月1日這天不約而同地來到文華東方酒店憑弔哥哥。縱使哥哥已經離開我們，但他仍然會在眾人心裡長存，來一起懷念這顆耀眼的星星吧！

當年哥哥一躍而下的文華東方酒店 (資料圖片)

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