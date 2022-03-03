洪卓立曬旅行相賀32歲生日　緋聞女友Hillary劉沛蘅不避嫌送祝福

洪卓立（Ken）昨日（2日）在Instagram曬出去旅行食海鮮的相片，並在帖文中寫道：「15歲，身體健康、心想成事、高高興興，祝大家早日可以去旅行，吃想吃到的，看想看到的#有好東西吃的開心仔 #原諒我奸詐驕傲的肥臉」。入行15年的Ken迎來他32歲生日，不少的圈中好友岑珈其、謝安琪、蔡卓妍、鄭希怡等人都有為他送上生日祝福，而早前因合照而被指是緋聞女友的劉沛蘅（Hillary）也不避嫌，非常大方留言祝賀洪卓立生日快樂。
洪卓立秒刪同膠戰Hillary洩蜜證據 否認拍拖：同幾個朋友食飯
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