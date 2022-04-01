日本情色女王壇蜜突然消失？近照曝光「暴瘦頸部現青筋」疑患隱疾

日本「情色女王」壇蜜因拍攝大尺度寫真爆紅，曾在高收視日劇《半澤直樹》曬火辣身材，2019年閃婚嫁給漫畫家清野通，婚後活躍綜藝節目。她私下經常造訪位於東京的某間錢湯（公共澡堂），不料近日身影消失，連常客不禁擔心她，所屬經紀公司也回應本人身體狀況。



據日媒《FLASH》報導，壇蜜喜歡泡湯，還為介紹錢湯的節目擔任旁白，有常客向媒體爆料，她一週去3次錢湯，且個人置物櫃租1年將於4月6日到期，但是今年以來，只見到本尊幾次，常客說：「她曾說因頭暈很煩惱，身體也越來越瘦，如果因為身體不好連錢湯都沒來就讓人擔心了。」

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壇蜜3月初前去工作的模樣被媒體捕捉，皮膚白皙，雙頰明顯凹陷，頸部青筋浮現，確實如同常客透露，臉上氣色不是很好，對此所屬經紀公司回應，「她以前就有頭暈的毛病，並沒有身體惡化的問題。也還有繼續去錢湯哦」，因此被推測可能是換了一家錢湯。

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