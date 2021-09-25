明星在舞台上會發光，不過私下其實也是普通人。以下10個日本明星，和大家一樣都經歷過讀書、打工的生活，在入行前他們又做過甚麼工作的呢？



娛樂圈聚集各式各樣的藝人，他們在入行之前都有過不同經歷，《開罐Opener》為大家綜合了日本媒體的消息，揭曉以下10明星的過往的工作，你覺得與想像中的他們有不一樣嗎？

【1】向井理（網上圖片）

【1】向井理

向井理在明治大學農學部生命學科畢業，在學生時代開始就在涉谷的酒吧工作，直到大學畢業的時候雖然有迷惘過，但還是選擇繼續在酒吧工作，後來更當上店長。十分專業的他還能夠記熟500種調酒飲品。

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【9】椎名林檎

一代歌姫，父親喜歡音樂，她因此受影響從小立志成為音樂人，期間做過不少兼職。她在高中二年級退學追夢，曾做過警衛、Pizza店員等兼職，後來贏得音樂大賽受到關注。

【10】】スザンヌ（Suzanne）

14歲就被發掘成為模特兒，後來也向著這個方向發展。然而，在發展途中，她亦做過陪酒工作，在家鄉福岡是十分有名的陪酒女。

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日本娛樂圈在韓國亦備受關注，近日有日本媒體公布了「最受韓國人歡迎的日本男星排名」，香港人熟悉的山下智久、竹內涼真竟然沒有上榜，而菅田將暉、福士蒼汰等則榜上有名。

【10】 福士蒼汰

日本媒體《Kboard》公布了「最受韓國人歡迎的10個日本男星排名」，全部都是超人氣偶像，排名中有沒有你喜歡的明星呢？

【10】福士蒼汰

2011年在日劇《美咲No.1》作為演員出道，之後演出很多話題少女劇集及電影，例如《明天，我要和昨天的妳約會》、《戀仲》等。靚仔外貌加上183cm身高是韓國粉絲最欣賞的地方。

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