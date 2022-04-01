The Wanted成員Tom Parker患腦癌33歲病逝　去年才喜迎第2胎誕生

英國男團「The Wanted」（渴望樂團）成員Tom Parker驚傳病逝！2020年Tom Parker宣布自己罹患腦瘤末期，壽命可能只剩一年半左右，讓粉絲相當不捨，紛紛替他集氣，然而香港時間31日凌晨傳出Tom Parker不幸病逝的消息，享年33歲，隨後「The Wanted」透過官方IG證實噩耗。



「The Wanted」官方IG發文哀悼，「成員Max、Jay、Siva和Nathan，以及所有The Wanted這個大家庭的成員，都為了Tom Parker的離開心碎。Tom Parker在今天中午在家人和成員的陪伴下安詳離世。Tom Parker是Kelsey的好丈夫，也是Aurelia和Bodhi的父親。 他是我們的兄弟，言語無法表達我們的失落和悲傷。 永遠永遠在我們心中。」

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Tom Parker 2020年曾說，當年7月自己癲癇發作，一直覺得不太對勁，那時還懷疑是確診新冠肺炎，後來仍然找不出病因，只好到大醫院做核磁共振檢查，卻被宣布罹患腦瘤，且已經是末期，無法進行手術，只能靠化學療法和放射治療，當時妻子剛懷上第二胎，但他已經知道自己的生命可能只剩下一年多，昨日傳出不幸離世的消息。

「The Wanted」於2009年成立，成員包括Max George、Siva Kaneswaran、Jay McGuiness、Tom Parker和Nathan Sykes，2012年在美國、加拿大爆紅，《Glad You Came》獲得超過300萬銷量，並且在《Billboard 》百強單曲榜和加拿大百強單曲榜分獲季軍和亞軍，後來發行的單曲《Chasing the Sun》和《I Found You》也奪下《Billboard》舞曲排行榜冠軍，直到2014年團體宣佈解散，2021年團體宣佈正式回歸。

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