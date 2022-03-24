泰國男星「棟樑」Beam睡夢中猝逝　親人叫不醒急送醫院　得年25歲

泰國男星Beam Papangkorn出演過多部電影、電視劇，2015年憑藉BL劇情片《激漾青春》在華語圈知名度大增，在泰國當地更是家喻戶曉的演員，星途一片看好。23號晚間驚傳在睡夢中離世，緊急送醫搶救仍回天乏術，得年25歲。
根據泰國媒體報導，Beam的媽媽曾經試圖叫醒他，不料他沒有回應且沒了呼吸，連忙打電話叫救護車送至醫院救治，最終還是沒有醒來，遺憾逝世。母親對外證實兒子的噩耗，不過並未說明猝逝的原因，經紀公司也尚未出面回應。
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Beam 3天前才更新IG動態，一身輕便裝扮出席商業活動，手插著口袋露出燦爛的笑容，看不出有任何身體不適的徵兆，他也時常分享自己私底下的生活，喜歡重訓健身，閒暇時從事浮潛等水上運動，形象陽光健康。據悉，Beam目前正在拍攝電視劇，也有多檔作品待播出，如今突然過世，圈內好友跟粉絲紛紛表達惋惜跟哀悼之意。
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