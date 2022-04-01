42歲湯唯罕有露面氣質愈發動人　網友驚歎：跟十年前長得一模一樣

內地演員湯唯近年逐漸減產，且鮮有公開露面，僅有的社交平台IG也大多是分享家庭生活，非常低調。



湯唯對上一次公開露面是去年10月中國版《VOGUE》活動。（VCG）

日前，網絡曝光湯唯在31日出席活動的宣傳照，相中的她皮膚光滑白皙，披散著一頭長捲髮，身穿GIVENCHY 2022早春系列黑色Deep V薄紗拼接西裝，搭配皮質短裙，畫上煙熏妝，隱約露出纖幼的長腿，霸氣又性感。湯唯低眉走在酒店過道中，加上昏黃的燈光，電影感十足。而另一套淺色鬆身連身裙彰顯溫婉，她或俯瞰鏡頭，略帶幾分俏皮，或坐在梳化上沉思，或倚靠牆邊凝望。還有幾張黑白色調的照片也充滿故事感，不同狀態下呈現出幾種氛圍，引來網友大讚：「這氣質就很絕」、「為什麽她跟十年前長得一模一樣」、「湯唯還是這麽美啊」等。

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多年來，湯唯除了拍戲之外，甚少出席活動或亮相綜藝節目，對上一次的公開露面已是去年10月的時尚活動，而早前在《乘風破浪的姐姐》第三季的網傳名單中，湯唯也在列，令網友難以置信，試想她的低調性格應該不會參與這類節目，但今次見到久未露面的她，又適逢是第三季錄製期間，因此也有人猜測「看來真的要參加乘風破浪的姐姐了」。