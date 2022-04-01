蔡少芬因照顧兒女10年無完整瞓過覺　讚內地生活「好得無得再好」

蔡少芬（Ada）近年轉戰內地發展後事業依然風生水起，深受網友喜愛。最近，她作客《送一百位女孩回家》訪談節目，暢聊內地生活與事業發展。



Ada現在全家都在內地居住。（微博@送一百位女孩回家）

作為三個孩子的媽媽，Ada坦言「真的好辛苦」，但也樂在其中。有時小兒子凌晨4點幾叫媽媽，她要起身去安撫，之後5點幾又要為女兒梳頭、整早餐，因此她說：「差不多10年沒有完整睡過覺。」相當偉大。

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剛到上海的時候，Ada什麼都不懂，而作為上海人的孫儷幫了Ada很多：「她好到連菜、雞都叫農場送過來給我，大大小小的，例如找彈鋼琴的老師，她都會立馬回我。」現在在上海居住了一年的Ada直指內地生活便利，很多東西都可以通過網購直接送上門，外出又有網約車、共享單車等，方便又實惠，感歎：「好得沒得再好了！」

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現在Ada鮮有參演影視作品，多數是在綜藝節目中亮相，她直言：「我挺感恩很多人喜歡我這個個性，所以他們也很喜歡找我去做做一些綜藝，然後我也覺得有一個很好的地方，就是可以做回我自己。」有看過Ada綜藝節目的網友應該都知道，她在節目中很放得開，大笑大鬧，從來沒有偶像包袱，殊不知從前她並非如此：「應該是從95年之後我就把它（偶像包袱）丟下了，95年之前其實也是挺驕傲的，因為有一段時間我跟李連杰啊，周星馳拍電影，然後同時也幫劉德華拍一個音樂短片，那時候很多很多。」

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然而，在Ada以為自己在事業巔峰之際，現實卻給予她重擊：「我以為應該是我的世界了吧，怎麼知道一年都沒人找我拍戲，然後我發現，原來你以為自己在哪個高峰的時候，你別以為真的是，突然間可以什麼都沒有，我覺得這一行很現實，就是有人找你就有工作，沒人找你，你連選擇的機會都沒有，別人看你的面孔啊什麼很現實的，就覺得你已經跌下來了還是怎麼樣的，就不一樣。」

於是，Ada決定接受現實，坦然面對自己的人生：「不要因為人家抬高你，你就好像是什麼，人家壓你，你就變成那個沒用的人。然後我就在96年的時候就拍那個那個《妙手人心》、《天地豪情》，慢慢慢慢一路拍，我就努力地去幹，然後一直到我24歲的那一年，98年，我就拿到最年輕的視后。」不過，Ada並沒有因此自滿，曾經跌倒過令她時刻保持危機感：「但我也會很放鬆的，因為你會知道有這樣子的一天，你能飛到哪裡，你也可以降下來，那你就有危機，然後給自己停下來的時候，可以停得穩，那就可以了。」

Ada的這個紀錄至今仍未有人超越。（視頻截圖）