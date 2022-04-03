華燈初上｜郭雪芙劇中走光？經紀人解話　更曝她不介意性感原因

郭雪芙在《華燈初上》中飾演酒店小姐「愛子」一角大展演技，也難得曝光深藏已久的「雄偉」好身材，第三季中，一場被下藥後迷濛甦醒，僅穿深V小可愛露出深溝，卻有網路瘋傳放慢動作後，郭雪芙疑似「露點」的影片，對此經紀人直呼：「絕對不可能，我們防護措施做得非常好！」



經紀人一接到記者電話表示要問有點尷尬的問題，就說：「我知道你要問甚麼。」表示自己也看過這個影片，而且還有很多種版本，認為有些是經過網友惡意後製，甚至「點的位置」都不對，有些則可能是衣服皺褶的陰影，「我們又不是剛出道，這種防護措施一定會做。」且認為《華燈初上》劇組非常專業，如果拍攝當下真的露點，剪接後製一定會先做處理，不可能讓這樣不專業的畫面播出。

經紀人稱郭雪芙在這片段中並沒走光（按圖了解）：

+ 1

33歲的郭雪芙出道以來都是鄰家女孩的形象，甚至有粉絲不喜歡她太暴露，但其實她一直都暗藏好身材，直到「華燈初上」才展露出來，甚至近期還接了內衣代言，一次大解放，經紀人也笑說：「都30幾歲了，等到40歲要露也沒人要看。」

至於《華燈初上》中的造型，經紀人也表示，過去郭雪芙僅將拍戲視為「工作」，沒有特別感覺，被安排做甚麼就去做，經紀公司也會有所保護；但現在她已對演戲很有自己想法，理解這樣的服裝可以加強劇情張力，因此可以接受這樣的造型，認為：「穿起來漂亮就好。」

相關圖輯｜一直以鄰家女孩形象示人的郭雪芙，近來也來點點形象突破：

+ 15

延伸閱讀：

郭雪芙性感美照露深溝 親回疑走光「美的東西汙穢了」

詹惟中斷口直斷 詹子晴性事上稱后明年生子將出將入相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】