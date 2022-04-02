鍾培生被鬧「人渣」後首開腔　指袁嘉敏索求經濟援助：只見面數次

現年37歲的前港姐袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，她今日突然在IG連環炮轟「富三代」鍾培生父子，更以「Jerks（人渣）」來形容二人，她亦毫不避嫌上載一張鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅照，並直認對方有包三餐和酒，更稱：「One year with the Cheung, what a nightmare.（與鍾氏在一起的一年，真是一場噩夢。）」，引爆全城！今日繼袁嘉敏火速逃離香港後，鍾培生終亦打破沉默！

袁嘉敏昨日（1日）突然在IG限時動態以英文留言連環炮轟鍾培生父子。（IG截圖）

袁嘉敏IG炮轟鍾培生父子 上載豪宅照：在鍾家的一年是一場噩夢

袁嘉敏直指鍾培生父子人品有問題 稱不相往來不會聯絡

回應如下：

2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。

與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動， 由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的內容不盡不實。

我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。

多謝關注。

鍾培生回應！（FB截圖）

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