華燈初上3｜盤點劇中4大震撼畫面　男男床戲不及郭雪芙曬身材吸睛

由林心如、楊謹華主演，Netflix原創懸疑劇集《華燈初上3》日前終於上線，兇手「隱匿」長達3個多月，真相終於揭曉，再度掀起全台熱烈討論，第三季劇中4大畫面，創造視覺震撼引發熱議，尤其劇中大咖雲集，個個演技大噴發，網友紛紛點名「寶寶」媽媽桑吳慷仁「演技最好」，狂推「值得推出一部正傳」。



《華燈初上》星光閃耀，主演、客串演員超過50顆星星，林心如、楊謹華從高中時期到開日式酒店的姐妹情誼，一路相愛相殺，80年代條通酒店文化，小姐們與客人間的愛恨情仇，演員們發揮得淋漓盡致。第三季中，修杰楷、王柏傑的男男床戲，2人吻得熱切、演得激情猴急，相當露骨，但真正教人動容的謝欣穎趴在床底下，聽著似無止盡的喘息聲而悲憤落淚的一幕。

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劇中扮演「愛子」的郭雪芙，在轉戰「寶寶」吳慷仁經營的Sugar酒店後，穿搭風格從包緊緊的日式裝扮，變成超深V細肩帶爆乳裝，一場被救後倒在沙發上的戲，露出罕見傲人上圍，看得網友全體噴鼻血，驚呼「沒想到這麼有料」，讚郭雪芙的好身材，意外成為《華燈初上》吸睛焦點。

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此外，也因「愛子」遭下藥被綁，「光」、「Sugar」兩家小姐打群架，林心如瞄準吳慷仁飾演的寶寶，抓胸、扯頭髮、K頭，拳打腳踢亂成一團，吳慷仁絲襪被刮破、假髮被扯露出真髮，十分狼狽，最後還遭客人報復，將他五花大綁在電線桿，被林心如救了的畫面，既羞憤又感動表情，令人同情又想笑。

【圖輯】點圖放大看林心如解救吳慷仁一幕👇👇👇

有粉絲在《華燈初上》臉書討論區發文表示，吳慷仁飾演的「寶寶」，「有別於用醜化或貶低跨性別角色的模式，詮釋跨性充滿靈魂，妖的很有個性，最後與蘿絲短短的對談演出，情緒表達令人印象深刻，大讚「寶寶讓人過目不忘，值得一部正傳」，如同將客串戲演成主角。

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