周杰倫NFT被偷　更被轉售逾300萬賣出：我以為愚人節在跟我開玩笑

周杰倫（周董）除了收藏名畫，也瘋元宇宙NFT，沒想到他在4月1日愚人節無奈透露之前黃立成送他的「無聊猿」NFT被釣魚網站偷了，黃立成還以為他在開玩笑，用英文問他：「愚人節玩笑？」



周杰倫於社群透露黃立成送給他的無聊猿NFT遭竊。（Instagram / @jaychou）

周董透露原本請朋友幫他買到黃立成的最新NFT，結果今年1月黃立成送他的無聊猿反而被偷，從周董的地址轉出後，在交易平台上迅速被多次轉手，以133以太幣（約港幣365百萬元）、155以太幣（約港幣387萬元）交易。他PO文寫道：「我以為愚人節在跟我開玩笑…..結果去查看，真的沒了….看來是不是應該再跟大哥，要一隻更X的。」

除了無聊猿被盜，稍早資安網站「Packshield」也在Twitter透露，周董還有一件「突變猿」NFT、兩枚Doodles NFT也相繼被偷，損失慘重！對此，所屬杰威爾澄清僅周董PO出的那件NFT遭竊，其他都還在，周董PO文強調不是愚人節玩笑，也呼籲大眾要小心。

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