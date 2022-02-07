周杰倫帶起圈內「NFT吸金熱潮」　余文樂推自家系列隨時又賺過億

亞洲天皇周杰倫旗下時裝潮牌「PHANTACi」與Ezek聯名推出「PhantaBear」（簡稱杰倫熊）NFT引來潮流界和NFT界追捧，每個NFT售價曾一度升至7.87ETH（約18萬港幣），現已割價超過70%跌至最底價1.52ETH（約3萬5千港幣），但底價怎樣也好，「PHANTACi」與Ezek已靠「PhantaBear」賺進近億港幣的鈔票，吸金能力驚人！
余文樂早前將自己的NFT收藏品《CRYPTOPUNK 9997》拍賣，並賣出3385萬港元，原來近期他已計劃推出首個自家NFT系列「Zombie Club」，與「PhantaBear」稍微不同的是，未推出時「Zombie Club」系列已發消息表明與市場另一個大熱系列「Zoofrenz」合作。另一方面，余文樂NFT「Zombie Club」的初始售價亦相當驚人，每個定價（mint price）定價為0.666 ETH（折合約港幣$15,584），甚至比號稱「杰倫熊」的「PhantaBear」0.26 ETH要高出約超過一倍。假設余文樂NFT「Zombie Club」系列總數6000全數完售的話，余文樂就已保證能進帳9千3百多萬港幣，即接近一億！
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