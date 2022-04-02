袁嘉敏與鍾培生多次拒絕講錢　再爆DM陳詩欣老公：陳生應該多謝我

富豪鍾培生就被袁嘉敏鬧他們父子二人「人渣」後今日（2日）開腔回應，他承認曾向袁嘉敏提出經濟援助，但在女方索求更多的經濟援助後，加上性格不合而斷絕一切來往。火速逃離香港的袁嘉敏不甘被辱，再度發文！

袁嘉敏昨日（1日）突然在IG限時動態以英文留言連環炮轟鍾培生父子。（IG截圖）

鍾培生被鬧「人渣」後首開腔 指袁嘉敏索求經濟援助：只見面數次

袁嘉敏以「噢，他說的不是事實」為首句，更踢爆鍾培生：「很喜歡計數，計錢，思維總是圍繞錢。」她更指所謂的「經濟援助」是鍾培生堅持要俾，全部都是男方提議，更指鍾培生常致電她講心事，更提出每個電話收錢，她多次拒絕：「佢年紀又細過我，我點好意思收。」

她更稱不怪鍾培生，因對方第一日已叫她姐姐，而她亦視對方為「細佬」：「他做什麼事，我都全部支持他，唔識打拳都陪佢練拳支持咗佢先。」 去年3月5日是拳賽日，此言力證袁嘉敏和鍾培生的關已超過一年，而並非鍾培生今日所言見過幾次面。

袁嘉敏更爆炸性地稱TVB女神陳詩欣老公陳爾正（Joshua）亦牽涉其中：「我承認賽後有DM他的朋友亦即是製作方Joshua Chan，因為我作為朋友非常不滿意培生的出場方式......By the way,這位陳先生再10月底結婚時，培生做伴郎，份伴郎致辭稿也是我陪他練習及修改內容的。我無法出席婚禮，唔知培生有否全部跟住我的意思去修改，如果有改到，這位陳生都應該多謝我。」

陳詩欣老公牽涉其中。（IG/@eunicechanszeyan）

袁嘉敏十足賢內助。（IG/@jc_zing）

最新回應如下：

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