木村拓哉居所被不明女子直闖 報警求助 工藤靜香對警察大發脾氣
撰文：聯合新聞網
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木村拓哉家驚傳遭不明人士入侵，《週刊文春》從木村拓哉的鄰居口中得知，他們3月1日報警，警方就在木村家門口盤查嫌犯。木村的經紀公司尊尼事務所證實此事，表示木村拓哉確實有報警，不願容忍女性嫌犯侵犯隱私的行為。
木村拓哉是日本演藝圈萬人迷，為了杜絕瘋狂粉絲騷擾，他非常重視個人隱私，在兩個女兒出道前，從未讓她們的長相在媒體前曝光。但他在東京的10億日幣豪宅地點早就曝光，先前就曾被闖空門，如今疑似又遭一名30、40歲左右的女性非法入侵。鄰居透露，警方趕到木村拓哉家後，木村全家人都到門外和警方溝通。鄰居一眼就認出木村拓哉和工藤靜香夫妻，心美和光希站在父母身後，看着警方盤查嫌犯。工藤靜香看起來頗為火大，高聲反問警方：「這是怎麼回事？」
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面對《週刊文春》求證，工藤靜香不願多做回應，要求媒體直接去問警方。木村拓哉對此防不勝防，過去就有不明人士偽裝成臨時演員混入他拍戲的劇組。而他遛狗打卡時都相當謹慎，全家人都會固定在家中牆面和看不出地點的路邊拍照，收工回家時更沒掉以輕心，沿途留意就怕遭到跟蹤。
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