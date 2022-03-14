疫情留家靠飲食加運動增高　木村拓哉爆女兒每晚做呢個運動長高

在疫情下成長的小朋友，除了失去實體的體育課外，在家抗疫亦少了很多戶外活動的日子，對於正處於成長黃金期的小朋友來說並不是一件好事。而小朋友成長有四個關鍵因素：基因、運動、飲食、睡眠，撇除基因無法改變，後三者可以做到最好，讓小朋友長到最理想的身高。



掌握兩個睡眠關鍵時間

美國國家睡眠基金會曾公布一張睡眠時長標準，0至3個月的新生兒應該睡14至17個小時；4至11個月的嬰兒應該睡12至15個小時；1至2歲的幼童應睡11至14個小時；3至5歲的學齡前兒童應該睡10至13個小時；6至13歲的學齡兒童應該睡9至11個小時。

而晚上9點至第二日的凌晨1點，生長激素的分泌量達到最高，是日間的5至7倍。另外，早上的5點至7點的3個小時，也是另一個生長激素的小高峰。如果要長高，就要好好掌握這個兩個睡眠時間段。

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中醫建議健脾補腎

康河中醫診所註冊中醫張智媛表示，長高是與腎和脾有關。腎為「先天之本」，腎主骨，主生長發育。腎氣充足，則骨骼生長迅速。而脾是「後天之本」，是氣血生化之源。食物經胃腐熟之後，營養物質就經脾吸收供全身之用。如果想長高，可考慮健脾補腎的食材及藥材入饌，例如花生、白扁豆、眉豆、北蓍、杜仲、豬骨等，但試無妨，惟沒有保證有效增高。同時，家長要注意小朋友有沒有對花生或花生根敏感。

此外，小朋友也可以透過中藥、針灸、小兒推拿等方法補益脾腎，促進小朋友生長發育，而接受小兒推拿的最佳時機是6歲以下。

湯包爸爸Adam教家長煲「增高」湯水

對湯水很有研究的湯包爸爸Adam表示，遇到很多家長經常問他，想小朋友「增高」飲哪款湯水好，他說:「所謂腎主骨，又能化為血，維持人的生長、發育，所以小朋友發育時間，比較易熱氣，間中煲一下何首烏、肉蓯蓉，既能補腎助發育，配搭玉竹、 麥冬、太子參等材料，還可清熱潤肺還可以清熱潤肺，再配合多做運動，對增高大有幫助。」

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營養師：奶類製品不可忽視

VNS營養健康中心首席註冊營養師詹兆洲表示，奶類製品是一種獨立的食物種類，以強調其重要性。牛奶中的蛋白質比起肉類、魚類或蔬果等固體食物更容易被身體吸收，有助細胞及肌肉發展，維持體魄強健，包括鈣和磷有助強化骨骼及牙齒、 維他命D可以幫助身體更易吸收鈣質、維他命Ａ有助維持視力等。雖然蛋白質、鈣同維他命D等營養可以從其他食物當中吸收，但牛奶及其他奶類製品的營養豐富，同時是最豐富的鈣質來源。例如１杯牛奶的鈣質已等於４碗西蘭花的鈣質含量；1杯牛奶的維他命D等於3隻蛋黃。

小朋友不需低脂或脫脂奶

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆認為，對小朋友來說，純牛奶是最佳的營養選擇。「無添加係最好。小朋友係唔需要低脂或脫脂奶，佢哋係需要同用得著啲脂肪。」若然媽媽未能購買鮮牛奶，她建議，5歲以上的孩子可以豆漿、米奶作代替品。「飲低脂奶都可以，但唔好變成唯一的蛋白質來源。俾佢食下其他蛋白質豐富嘅食物，例如雞蛋、豆腐、魚、雞肉。」

在家運動推介

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台灣新北市立土城醫院復健科主治醫生陳渝仁為家長指出運動對成長的重要性，運動會伴隨肌肉反覆收縮，因而給骨頭施加壓力，刺激生長板的細胞分化。研究指出，符合下列標準的運動，較能刺激生長激素作用：

✓達到一定強度，讓體溫適度增加、心跳呼吸稍微增快、流汗並且微喘。

✓適度肌力訓練。

✓間歇而非持續不間斷的運動。



在家的話可以從三大方向，為小朋友安排在家運動：

1. 有氧運動

提升核心體溫，可以促進生長激素分泌，並且加入跳躍的動作刺激生長板。如果家庭環境許可的話，跳繩、單腳跳等是不錯的選擇，陳渝仁說：「跳繩可以給生長板適度的壓力、刺激長骨成長，也可以調整頭頸及軀幹姿態，讓脊椎伸展並強化肌力。」回復正常生活後，亦可多參與球類運動如籃球、羽毛球等。

2. 肌力訓練

例如：弓箭步、橋式（臀橋）、跳躍－深蹲。一個循環做6～12次，1天做2～4個循環。

3. 伸展運動

例如：眼鏡蛇式、體前彎、貓拱背、身體側彎。每個姿勢維持30秒、休息10秒，一個循環做10次，1天3個循環。

木村拓哉的女兒16歲身高170cm

站立提踵。

日本明星木村拓哉的女兒木村光希於兩年前16歲時，已身高170cm，木村拓哉上節目時就分享了光希長高的秘密，就是每晚不斷重複踮腳尖和落地的動作，運動治療教練梁志銘指這動作稱為「站立提踵」，但對於長高並非決定性因素，站立提踵時能增強小腿的肌肉力量，讓小孩更有力氣跑跑跳跳，達至充足的運動量和有助長高，形容是一個美麗的誤會，開心的結果。

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