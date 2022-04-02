東張西望｜阿山用警察爸爸患癌藉口騙財　苦主借出600萬反被罵

無綫（TVB）節目《東張西望》今晚（2/4）一集報道，有觀眾的女兒被人欺騙感情兼金錢，前後總共損失了600萬，而且投訴無門，更差點想自殺。



苦主Tammy被阿山騙財600萬。（《東張西望》截圖）

這名「苦主」Tammy表示，在4年自己女兒認識了一位名叫「阿山」、今年36歲的男人，拍拖期間一直相安無事，而且這名「阿山」與他們一家關係十分好，旅行活動也會一起，Tammy更指他還有一個做警察的爸爸，他後來還向她女兒求婚。她說：「我當佢半邊仔咁，我所有親戚佢都識。當時呢個未來女婿值9分。」

阿山用警察爸爸患癌藉口騙財。（《東張西望》截圖）

阿山用警察爸爸患癌藉口騙財，點知只係胃潰瘍。（《東張西望》截圖）

直到有一日，「阿山」突然以爸爸患上肺癌為由向Tammy借了90萬，還表示當保險的賠償過數後就會歸還。後來追了一個月後「阿山」依舊沒有還錢，以保險賠償還沒有到帳為由再拖欠。又再過幾個月，「阿山」更稱爸爸有肺氣腫急於到英國換屍肺，又再向她借錢，借錢不果又向她丈夫的兄弟借錢，「二伯」當時因為剛好賣了樓，所以就借了180萬給「阿山」。之後，「阿山」又再以生意周轉等藉口向他們借錢，前前後後「借」了600萬。

大律師陸偉雄指這間投資公司有機會出現問題。（《東張西望》截圖）

後來，最後一次「阿山」着Tammy轉數到一間投資公司，她發覺該間投資公司不屬於「阿山」名下，才驚覺知道受騙。後來Tammy上門探訪「阿山」的爸爸，他的爸爸竟言自己只是胃潰瘍，明言會叫兒子（阿山）交回金錢。又過幾天，Tammy就發覺他們一家已搬離了原本住所，更拒接她的電話。後來透過《東張西望》的電話終於打通電話，「阿山」竟說不認識Tammy，更說沒有借錢。Tammy隔住電話大罵：「你有冇良心？」Tammy亦對住鏡頭說：「好嬲好憤怒，我真係好想打巴佢！冇諗過集佢會咁樣害我。」

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