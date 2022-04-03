玄彬孫藝珍婚禮共花費83萬港元　網友：相當低調了

玄彬與孫藝珍3月31日在韓國首爾華克山莊舉辦婚禮，邀請張東健、朱鎮模、林允兒、金宣兒、河智苑、孔曉振、吳允兒、嚴智苑等明星出席，陣容豪華過百想藝術大賞，場面星光熠熠。



玄彬和孫藝珍非常甜蜜。（VAST ENT.）

據韓國媒體報道，推測整場婚禮共花費1.3億韓元（約83萬港元），賓客大概200人，場地一日租金4000萬韓元（約26萬港元），餐食費共5600萬韓元（約36萬港元），鮮花裝飾2500萬韓元（約16萬港元），警衛費最少1000萬韓元（約6.4萬港元）。

對此，網友們都大讚玄彬孫藝珍夫婦低調：「這花費相當低調了，很多有錢人辦婚禮都要100萬以上」、「黃曉明好像為AB花了兩億呢」、「實在低調，真真過日子給自己的藝人」等。

玄彬孫藝珍婚禮︱超豪華婚宴菜單流出 高級魚子醬做頭盤

點擊下圖重溫甜蜜婚禮現場：

+ 4

+ 37

華克山莊因2001年韓劇《情定大飯店》為人熟知，劇中裴勇俊與宋允兒相戀的故事為該取景地添上了幾分浪漫色彩。且酒店坐落於遠離鬧市的歷代君王福地峨嵯山，能縱覽韓國漢江，集齊了韓國兩大標誌性景觀。四周櫻花、紅葉等綠植讓四時擁有不同之景，因而也有韓國「最美酒店」之稱，裴勇俊、朴秀珍夫婦、池晟、李寶英夫婦、沈銀河、池尚旭夫婦、金喜善、朴周永夫婦、SK集團總裁崔泰源的長女等明星富豪都在這裏舉行了婚禮。

點擊下圖睇更多「首爾華克山莊」照片：