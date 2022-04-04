金宵大廈2 | 五個煲劇重點你要知　編審爆得兩個角色延續至第二季

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》（下稱《金宵2》）將於今晚（4日）首播，以原班人馬出場，演繹出全新故事。不少《金宵》粉絲單看海報和預告已大感興奮，以下為大家總結5點煲劇須知，相信能夠令大家更理解《金宵》人物設定和世界觀。



《金宵大廈2》以原班人馬歸來。（《金宵大廈2》劇照）

1. 未睇過第一季都明第二季劇情

《金宵2》以原班人馬出場，亦有丁子朗、蘇皓兒和伍詠薇新演員加入劇組。監製葉鎮輝早前接受《香港01》訪問透露，第二季延續了第一季的遺憾，發展出另一個相關故事。

未看過《金宵1》的觀眾或會擔心不明白第二季劇情，編審羅佩清接受《香港01》訪問為觀眾打定心針，透露雖然兩季有關聯，「但角色係全新，所以冇睇第一季一啲都冇影響。」兩季的世界觀和結構都機相似。監製葉鎮輝表示，陳山聰飾演精神病人，又演咖啡師Maurice，可以理解為平行時空，或一人分飾多角，由觀眾自行想象《金宵》的世界觀。

陳山聰分別演精神病人和咖啡師。（《金宵大廈2》劇照）

2. 大玩平行時空

早前ViuTV播映完畢的原創劇集《940920》採用平行時空概念，惹起一股燒腦劇熱潮。今次《金宵大廈2》恰好食住個勢，相信必有一眾喜愛奇幻風格的劇迷追看劇集！羅編審坦言一定要追睇到結局才知曉故事全貌，她說：「唔係分開演咁簡單，中間互有影響，應該到結局先會理解全貌。」

《金宵大廈2》狗狗海報令人心寒。（海報）

惟會否太燒腦令觀眾難以入口？羅編審著觀眾不用太擔心，她說：「開段唔太燒腦嘅，到結局都有一點，因為關於時空的橋段，難免需要用少少精神去理解，但可能觀眾比我預計聰明，一早估到都唔定。」

3. 靚寶和張彥博延續第一季的角色

羅編審表示，靚寶和張彥博是唯二延續第一季的角色，「佢哋係同上季角色串連，係金宵大廈的使者，有超乎常人的能力，再一次介入山聰和施嬅的關係。」問到《金宵2》張彥博會否同樣愛上李施嬅（飾演Ella及精神科醫生），她笑指觀眾可以盡情猜想：「可能係愛上山聰呢！」

張彥博和靚寶延續上一季角色！（影片截圖）

4. 李施嬅家中擺設同十個單元都有密切關係

葉監製受訪透露，十張單元海報中，一張由黃建東及趙希洛主演的單元，由於相關宣傳海報隱藏了劇集一個重大秘密元素，故此將會稍後才公布這張海報。此外，劇照和劇集均隱藏不少彩蛋。葉監製指，《金宵1》和《金宵2》均增設了「動態版」海報，內含玄機，而第一季海報中的大廈已暗藏十個單元元素在內，例如天上的烏鴉、公仔、BB等的英文字。

《金宵大廈2》海報暗藏不少彩蛋！（海報）

葉監製又大方發放煲劇貼士，爆料指李施嬅家中擺設與十個單元有密切關係，TVB在Facebook公開的劇集道具獨家宣傳照中亦隱藏不少主線和單元劇情線索。據悉，部分《金宵1》的道具同樣會出現在《金宵2》中，作推進劇情之用，觀眾可細心留意。

即睇哪個道具延續至第二季：

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5. 陳山聰出軌李施嬅？

陳山聰和李施嬅在第一季愛得轟烈。今次第二季再度講述二人愛恨交纏，陳山聰與李施嬅是交往多年情侶，踏入結婚階段，陳山聰卻疑似出軌，究竟李施嬅會否因愛成恨殺掉男友？

另外，李施嬅近日受訪透露，第二季的恐怖懸疑感將遠超第一季，「比較再Dark少少、寒啲啦！」而第一個單元《七樓半》已講述于洋屍變，嚇窒不孝子鄭子誠和孫仔曾展望，單看預告已令人心寒！

金宵大廈2劇透 | 李施嬅演陳山聰女友 鄭子誠驚見老竇于洋屍變

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