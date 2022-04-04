金宵大廈2劇透 | 李施嬅演陳山聰女友　鄭子誠驚見老竇于洋屍變

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇《今宵大廈2》第一集《七樓半(上)》（4日）劇透。

《金宵大廈2》今晚（4日）播出單元一《七樓半(上)》。（《金宵大廈2》海報）

劇透注意！

60年代，精神病醫院內一名男病人被判斷患有嚴重精神分裂及妄想症，他拒絕治療，並向主診女醫生說故事……現代的金宵大廈，Maurice（陳山聰飾）的女友Ella（李施嬅飾），接過父親的大廈業權並當上業主立案法團主席。

陳生力（于洋飾）數十年前與友人以長命契形式購入金宵大廈某單位，友人逐一離世，只剩生力與白威（陳狄克飾）二人，而白威已離死不遠。生力勢必成為單位的合法繼承人，其子喜力（鄭子誠飾）與孫兒健力（曾展望飾）正等待不勞而獲的一刻，一次家居意外卻令事情逆轉……

單元一《七樓半》預告片：

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仲有首集預告！

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今宵大廈2 | 最新單元預告曝光　鄭子誠撞鬼連詩雅現鮮紅旗袍Look

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