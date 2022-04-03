馬賽拍片講治療失眠　網民錯重點只關注外貌進化

近年長居內地發展的馬賽(現已改名馬菀迎)，於2019年結婚兼生女，雖然之後也有拍劇，但事業重心卻轉型成為健康KOL，不時拍片講解健康心得，及如何調理身體，開始建立起好媽媽形象，吸納了一批新的粉絲。近日馬賽Po出一段治療失眠的視頻，講得頭頭是道，但網民卻關注在她的大眼睛，及突然變得又高又挺的鼻型，馬賽身體調理得宜，連外貌亦愈來愈靚，擁有幸福家庭才是女性的最佳補藥。

馬賽近年洗盡鉛華，轉型當健康KOL。（微博圖片）

馬賽跟紀姓丈夫結婚後，同年即誕下女兒Camellia，不時在網上Po出湊女照片，逐步建立好媽媽形象，期間雖然有她演出的電視劇《我不是購物狂》及《海洋之城》，但她已開始了健康網紅的工作，在網上分享美容護膚及調理身體的心得。近日馬賽拍攝了一段關於治療失眠的視頻，片中她淡妝上陣，一身輕便的家居服裝，認真跟網民分享失眠的成因及改善方法，提醒網民要注意身體。不過網民最關心的卻是馬賽的外貌，竟然愈來愈年輕，完全不似曾經生育的婦女，皮膚保養甚佳，而注重健康的她，面頰圓潤飽滿，最厲害是雙眼又大又明亮，連鼻型亦得到改善，變得又高又挺，令人羨慕，當上幸福少奶奶的馬賽，終於可以告別昔日的一段黑歷史，重新出發。

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