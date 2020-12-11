馬賽拍片自爆選港姐被杯葛 　重提不雅照否認被TVB 封殺

前港姐季軍馬賽最近復出幕前拍戲，整個狀態大勇不輸當年，近日更頻頻在微博上貼影片同大家互動。而歷經這些年的成長之後，她亦成熟了不少甚至不介意重提「黑歷史」，在影片中自爆參選香港小姐的委屈事以及同TVB的關係。

當年參選香港小姐的時候馬賽只有21歲，她當時其實是對自己的外表沒有太大信心，在影片中她自認當時的自己又矮又黑，不過因為友人的一句說話表示報名又不用給錢，以及當年港姐的外景拍攝是去加勒比海，她非常想去這個地方，於是抱着試一試的心態去參選，沒有想過一路殺入決賽。

馬賽自認當年又矮又醜。（影片截圖）

但在參賽期間她其實是受到許多委屈，甚且被人玩杯葛：「因為大家就會有很多聲音說你這個內地的女孩子，你憑什麼來參加。然後媒體上也有這種聲音，然後我們一起競選的女孩子當中也會有這種聲音，就當時我還很不高興，我在那個加勒比海上坐着遠洋郵輪打了3000多塊錢的電話跟家人哭訴。就是覺得不太開心。」原來當年選的時候這麼不開心，真的不講不知。

在參選期間被人玩杯葛。（視覺中國）

當選香港小姐季軍並獲得「最上鏡小姐」的她隨後獲TVB力捧，在多部劇集中擔任要角，好似《名媛望族》﹑《耀舞長安》等，星途完全被看好。不料就在2013年她被爆出同性戀疑雲同艷舞片風波，令她形象受損演藝事業停擺。當時外界有好多消息指她遭TVB封殺，但原來沒有這回事：「我沒有被封殺，我不但沒有被封殺，我還要非常感謝我的老東家，我感謝他們在我最困難的時候支持我，因為大家都知道其實我一路以來，發展還蠻順利的，那除了我自身很努力還有一些運氣之外呢，公司也真的是花了很多的資源來栽培我。」

馬賽表示當年沒有被封殺。（影片截圖）

還講道自事件發生後自己被媒體霸凌：「在我自己很任性的發生了一些事情之後呢，他們大多數的人，特別是合作的一些前輩﹑長輩，還有公司的一些領導都非常關心我，但是這種關心不能在媒體上多說，因為當時的媒體是一片霸凌，就是所有的報道都是寫我是個壞人，我是個壞到不行的人了。為什麼大家就是一片倒的寫我非常壞，稍微有一些中立一點的報章寫一些文章很快就會被淹沒或者到最後大家都是一片倒的寫我是個非常非常壞的人。」

而事件亦都過去了多年，眼見馬賽非常勇敢的提到自己過去，足以證明她釋懷了不少。如今的她亦已嫁作人妻，並在去年於美國誕下女兒Camellia，一家三口幸福快樂。

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現在的馬賽好幸福。（馬賽微博圖片）