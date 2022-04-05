炎亞綸緋聞男友阿本公開「無名小站21歲舊照」如今近40歲竟零對比

阿本（翁瑞迪）原是《模范棒棒堂》班底，有著花美男的外表以及幽默的談吐，一亮相就受到許多關注，儘管近年轉至幕後工作，仍不時會和粉絲更新近況，今年將滿40歲的他，近日翻出21歲時的青澀嫩照，意外引來不少網友驚呼：「怎麼都沒變啊！」



阿本日前翻出21歲時的舊照，自己都忍不住驚呼「原來以前長這樣～。」他更提到，「是照片會上傳無名小站的時期！以前還常上首頁～～。」說到這裡，更不禁開玩笑自嘲：「不要再說了…沒有人聽得懂…時代的眼淚…。」

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一番言論一出，隨即釣出鍾明軒同感留言「沒想到我也經歷過幾年的無名時期」，不少網友也紛紛被勾起回憶感嘆，「我懂我都懂」、「懂啦，無名的背景音樂超好聽，你一樣清秀乾淨的帥」、「那時每天都在逛無名小站」。

格外引人注意的是，阿本不久前才在愚人節曬出赤裸著上半身的肌肉帥照，平時也常分享自拍近照，如今翻出將近20年前的嫩照對比，被讚只多了分青澀感，凍齡功力相當驚人，引來大批粉絲大讚「怎麼都沒變啊」、「現在也長這樣呀」、「一點都沒變欸，只是多了一點青澀」、「只有髮型不一樣，真的都沒變老」。

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