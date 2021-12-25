棒棒堂威廉陽明山上求婚成功　夥同阿緯王子平安夜騙倒女友卓君澤

台灣藝人威廉昨日傳出好消息，成功向女友卓君澤求婚，兩人愛情開花結果。他先騙卓君澤有工作要上陽明山，夥同好朋友王子、阿緯和風田等人，在驚喜中向嚇傻的卓君澤下跪求婚。
36歲的威廉和32歲的卓君澤從2018年開始交往，兩人都愛好運動，對結婚也有明確共識。威廉過去受訪時就曾透露，已經向阿緯、小煜等棒棒堂人夫戰友討教，對娶回卓君澤已經有藍圖規劃。
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威廉對感情經營相當用心，他曾在專訪時分享，和女友約會時絕不隨便，一起下廚、看展覽等都是能增進彼此情誼、交流價值觀和學習成長。如今他挑了平安夜向女友求婚，成功加入棒棒堂人夫團，未來夫妻倆會一起衝刺演藝事業。
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