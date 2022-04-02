炎亞綸罕提緋聞男友阿本 與父親合照被指「見家長」疑為結婚鋪路
撰文：聯合新聞網
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炎亞綸今出席醫美集團代言活動，一身淺藍西裝、「襯衫失蹤」秀結實胸肌，帥度破表！擔任主持人的Sandy怨自己婚禮他也穿這樣，不僅單穿西裝還開衩，直虧「居心何在」，炎亞綸笑說：「畢竟有很多目光嘛，妳也知道我需要觀眾。」笑翻現場。
他與阿本（翁瑞迪）的男男緋聞傳多年，日前阿本曬出為炎亞綸的台大退休醫生爸爸吳明修慶生照片，合照中與炎亞綸肩並肩站一起，被粉絲視為「見家長」，還有粉絲激動直問「要結婚了嗎？」
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問及此事，炎亞綸透露其實每年阿本都會一起慶生，但怕別人大作文章，因此也小心翼翼，他也解釋：「合照的時候還要分開拍，就是有點委屈我的朋友。」
炎亞綸表示：「其實他（阿本）顧慮比較多，他很介意被別人亂說。」但隨著越來越常態，也沒那麼芥蒂了，私下二人一直都有交集，問到二人關係？炎亞綸說：「就是好朋友，跟你們的好朋友是一樣的意思。」問到既然都「官宣」是好朋友、未來是否會一起出席或同台活動，他說：「不會耶，不會特別去幹嘛，但是就是好朋友這樣子。」
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