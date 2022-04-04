社內相親｜原著漫畫15禁尺度極大　超露骨情話嚇親網民：好害羞！

南韓人氣戲劇《社內相親》改編自漫畫《我和社長相親相愛》，開播以來收視率翻倍漲，金世正、安孝燮受到觀眾喜愛，連帶男二、女二也跟著爆紅，漫畫版本更是掀起一陣討論。事實上，原著漫畫尺度更大，連台詞都讓人很害羞，秘書男二在床上衣服脫到一半講著「讓我喚醒妳的記憶」，讀者看得臉紅心跳。



《社內相親》播出以來，飾演男二角色的金旻奎人氣暴漲，他的外表斯文，卻擁有反轉的性感身材，他與薛仁雅的火辣床戲，引起觀眾尖叫連連；但其實，該劇的漫畫版本尺度更大，男二邊脫上衣邊卸領帶，講著露骨台詞「讓我喚醒妳的記憶，那晚的每分每秒」、「我的壞非比尋常」。

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就連男一、女一的親吻畫面也是讓人想入非非，漫畫內容細節到連伸舌的部分都如實畫出，因此，官方網站設有「建議15歲以上閱覽」的警語，漫畫內容令大批粉絲喊著「不可以色色」、「好害羞」，更有劇迷敲碗「戲劇必須全演出來」。

漫畫《我和社長相親相愛》正傳已完結，現在KAKAO WEBTOON上架， 該漫畫的番外篇則是連載中。另外，李準基即將開播的新戲《Again My Life》，原著網漫屆時也會同步上架連載。

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