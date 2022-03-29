社內相親｜棄偶包被稱筋肉大叔?金世正減肥保養秘訣　23日狂減5KG

女團I.O.I、gugudan（gu9udan）出身的金世正，最近因Netflix劇集《社內相親》再度爆紅。金世正首集即以不同於過去女團的清新鄰家形象，改以精緻華麗千金造型出場，加上搞笑劇情、演員間的超強化學反應、100%還原了漫畫中的橋段與造型等，令這齣以上司與下屬秘密戀愛的「老土」劇集，成為粉絲口中津津樂道話題。金世正日前YouTube頻道中自爆本來不是易瘦的人，曾為了劇集在短短23日內減去5公斤，立即看看她的瘦身秘訣！



《社內相親》劇照

《社內相親》改編自同名網絡漫畫，講述申夏莉（金世正飾演）為了錢替千金好友陳映書（薛仁雅飾演）進行相親，打算以浮誇的壞女人形象破壞相親，可是發現相親對象竟是自己公司老闆姜泰武（安孝燮飾演）。為了順安孝燮爺爺意，二人決定假拍拖。雖然金世正曾努力隱瞞假身份，但最終還是被安孝燮發現，於是男方決定在公司對她展開一連串報仇，最後卻慢慢產生感情。

間歇性斷食更易保持身型 多喝水或不加糖及奶的咖啡

出身農村清貧家庭的金世正，個性正面樂觀，不拘小節的行徑更令粉絲稱她為「大叔世正」。所以金世正都大方表示自己不是瘦底體質，平日在沒有拍攝時會照正常三餐飲食，不過都是以低卡路里的原型食物為主，例如早餐會吃加入蘋果與肉桂粉的希臘優格，午餐和晚餐就會食三文魚沙律或雞胸沙律。

金世正都曾經極端的以絕食減肥，的確是在1星期內瘦了4公斤，但很快就反彈復肥6公斤，可謂得不償失。所以現在金世正如遇上重要拍攝，就會以「間歇性斷食」來維持體重。一天只吃兩餐，下午5時後亦不會進食，如果真的肚子餓，就會吃少量番薯和堅果來頂肚。現時身高164CM的金世正，體重維持約48公斤左右。

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金世正會在肚餓時喝沒有加糖及奶的美式咖啡，免去攝入過多糖分及去水腫；而平日亦會多喝水，以促進新陳代謝，幫助減肥。

日常運動比重訓鍛鍊更重要

金世正在中學時就熱愛跑步，在出道後也依舊維持著跑步的習慣，令她的肌肉自小比別人發達；除了維持跑步的習慣外，對「馬甲線」有追求的她，日常會經常做仰臥起坐及空中踏單車練馬甲線訓練，甚至一有空檔就會隨時運動，絕對不受被器材或場地束縛。有指金世正更甚至曾向經理人建議，日常改以走路回公司，保持運動量及瘦身。