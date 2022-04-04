二十五，二十一｜七大經典場面拍攝地公開　羅希度屋企原來係民宿

由金泰梨及南柱赫主演的韓劇《二十五，二十一》自播映以來話題高居不下，昨晚（3日）播出的大結局更錄得12.636%的高收視，創出全劇新高完美收官。該劇主要講述男女主角白易辰（南柱赫 飾）和羅希度（金泰梨 飾）於1998年至2001年的青春愛情故事，劇中每一個唯美畫面原來大部份都是於全州實景拍攝，不少經典場面例如男女主角認識、表白及分手的地方等等亦一一成為韓國劇迷的打卡勝地。有興趣知道的香港劇迷不妨記下，在疫情過後去韓國逐一打卡！



金泰梨及南柱赫主演的韓劇《二十五，二十一》以12.636%高收視收官。（《二十五，二十一》劇照）

羅希度的家

羅希度的家在劇中出現過無數次。（《二十五，二十一》劇照）

白易辰和羅希度初相識以及後來提出分手的地方同樣是在羅希度家門前，原來這間屋現實中是一間民宿，而且外表亦幾乎與劇中的畫面一模一樣。只不過由於該處是私人地方，劇迷無法走進屋內，只能站在下方靜靜影相。

地址：全羅北道全州市完山區梧木臺街5－19

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明珍書店

羅希度經常放學後買《浪漫滿屋》的漫畫店，位於全州西學洞藝術村。（《二十五，二十一》劇照）

白易辰打工的漫畫店原本是一間位於全州西學洞藝術村中，名為「소리 방앗간」（聲音磨坊）的書店，藝術村入面特色小店林立，包括由攝影師開設的攝影藝廊、咖啡店、書店等充滿文藝氣息的小店。

地址：全羅北道全州市完山區西學3街63

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士多

白易辰和羅希度經常光顧的士多同樣位於全州。（《二十五，二十一》影片截圖）

白易辰和羅希度經常光顧的士多同樣位於全州，不過說實中並非真實的士多，現在並非營業中的店舖。

地址：全羅北道全州市完山區南高山城1街13

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寒碧窟

提起《二十五，二十一》，劇迷第一個想起的拍攝地一定少不了這個隧道。（《二十五，二十一》劇照）

白易辰和羅希度在名為「寒碧窟」的隧道中上演多個經典場面，包括希度對因債務過着沉重人生的白易辰說「往後只有我和一起玩的時候,你可以背著他們覺得幸福。只有我們倆在一起的時候，偷偷地享受片刻的幸福吧。」，以及白易辰因獨家報道高宥琳（BONA金知妍 飾）歸化俄羅斯後崩潰痛哭，以及兩人最後微笑向這段已逝去的青春道別的畫面。寒碧窟曾經於1931年至1981年間為全羅線列車通過的隧道，而現在則成為了市民的散步勝地。

地址：全羅北道全州市完山區校洞山7-2

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三浦海水浴場

三浦海水浴場是「太梁高中五人幫」修學旅行時去的海灘。（《二十五，二十一》劇照）

「太梁高中五人幫」白易辰、羅希度、高宥琳、池昇琬和文智雄去海邊修學旅行時去的海灘就是位於江原道高城郡的三浦海水浴場，則是不少韓國人推薦的度假勝地，該處水清沙幼，將海景和醉人的日落一覽無遺。

地址：江原道高城郡竹旺面三浦里

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馬羅尼矣公園

羅希度對白易辰表白的地方位於首爾鐘路的馬羅尼矣公園。（《二十五，二十一》劇照）

羅希度於第八集中與網名為「糯米糕」的高宥琳約出外見面，然而高宥琳因為見到是而羅希度而臨時「縮沙」叫白易辰臨時頂上，最後令羅希度誤以為一直與她聊天的網友就是白易辰，對他霸氣表白「我要擁有你！」當時這段霸氣的表白宣言拍攝於首爾鐘路的馬羅尼矣公園，是為了首爾市民文化藝術基地而設立的公園，過去曾經是首爾大學文理學院、法學院的所在地，如今則是成了各種露天文化活動場、雕塑展覽場、文藝會館等文化設施的匯聚之處。

地址：首爾特別市鐘路區大學路104

春川大橋

白易辰在橋上對羅希度深情表白的經典場面，拍攝於位於春川市的春川大橋。（《二十五，二十一》影片截圖）

白易辰在橋上對羅希度深情表白的經典場面，拍攝於位於春川市的春川大橋。該條大橋連接槿花洞和中島，而且設計獨特中間有一個巨型圓形，晚上還會有五光十色的燈光，成為不少當地市民的熱門景點。

地址：江原道春川市槿花洞