金宵大廈2｜于洋被不鏽鋼飲筒插死　觀眾讚有新意原來係真人真事

由李施嬅、陳山聰主演的《金宵大廈2》於昨晚（4日）正式首播，第一個單元故事《七樓半》與前季一樣以香港土地問題為故事中心，講述爺爺陳生力（于洋 飾）數十年前與三名友人以長命契形式購入金宵大廈某單位，誰人最後未離世便可成為單位合法繼承人，但生力竟突然因飲珍珠奶茶意外被不鏽鋼飲管插死，離奇死因獲網民大讚編劇有新意。



（《金宵大廈2》劇照）

故事中四位爭奪千萬單位的只剩下病危的白威（陳狄克 飾）及生力，為了確保盡早將單位歸為己有，生力帶領兒子喜力（鄭子誠 飾）、孫兒健力（曾展望 飾）進行一場離奇的折壽法事，正當以為一切就在掌握之中，生力卻因貪飲珍珠奶茶意外遭不鏽鋼飲管插死，喜力最後更為了奪得繼承單位而利用奇門異術將已死去的爸爸生力變成行得走得的活死人，離奇又恐怖的情節隨即在網上引起熱討：「呢個故仔唔錯，好寫實」、 「鄭子誠三爺孫好正」、「呢頭折福、呢頭中獎」、「為咗層樓可以去到幾盡」、 「好恐怖呀，幫人找咗30年陽壽條數」、「好黑色幽默喎」、「同第一季一樣幾 貼地」、「啲名改得咁抵死」、「幫非洲祈福都畀你諗到」、「珍珠奶茶殺人事件」 、「我以後只叫仙草奶茶」。

于洋在劇中患有糖尿病，原本被禁止飲甜以降低致命風險，卻嗜甜而偷飲珍珠奶茶。（《金宵大廈2》影片截圖）

于洋意外被不鏽鋼飲管奪命。（《金宵大廈2》影片截圖）

然而，因飲管致死的意外確實曾經發生過，有網民翻查資料發現2019年有一名60歲英國老婦Elena Struthers-Gardner在家中不慎跌倒之後，手中飲料瓶上的25cm不鏽鋼飲管直插其眼睛和大腦，造成創傷性的腦損傷致死，因此劇中的因飲筒死亡情節其實並非新奇事。有網民甚至期待反轉劇情，懷疑生力可能未死： 「係咪李施嬅發夢嘅夢境咋，定還是（于洋）真係死咗？」、 「要等第二集先知係咪死咗」。

于洋變成活死人。（《金宵大廈2》影片截圖）

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