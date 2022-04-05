王羽病逝｜「謝賢掌摑曾江」一事做和事佬　命女兒王馨平擺和頭酒

一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽今早（5/4）於台北振興醫院病逝，享壽80歲。女兒王馨平今早在facebook宣布噩耗：「萬分悲痛的告訴大家，我們敬爱的父親王羽先生，在經歷了六年與病魔搏鬥之後，已於四月五日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。抱著萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀- 俊朗的大俠形像， 將永存於電影歷史及影迷心中。」

「獨臂刀王」王羽辭世享壽80歲 王馨平悲痛發文：與病魔搏鬥六年

王羽1997年後就淡出演藝圈，轉而從商，直到2011年才以陳可辛《武俠》重返影壇，累積近百部作品。（視覺中國）

在戲外，王羽本人正如女兒所講一樣：「父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采」，曾經在「謝賢掌摑曾江」一事擔當和事佬。於2015年TVB開拍節目《4個小生去旅行》，由謝賢、胡楓（修哥）、曾江、以及Joe Junior擔任主持，後來在TVB記者會上四哥指責曾江裝病，一度發惡狂爆粗更當眾怒摑曾江，而夾在兩人中間的修哥不幸中招，眼鏡都被打飛，但仍落力分隔兩人以免發生流血事件。

曾經在「謝賢掌摑曾江」一事擔當和事佬。（weibo/@Linda王馨平）

當時王羽還沒有受到病魔折磨，就要求作為曾江姪女的王馨平擺和頭酒，勸謝賢與曾江二人和好。後來王羽因身體抱恙需要住院，於2019年謝賢更遠赴台灣探望他，事後王馨平更在微博上貼出謝賢與她妹妹的合照並表示：「謝謝四哥百忙中抽空去台北探望我父親，一位有情有義的長輩」。相信照片中只露出部分身影的人，看似是王羽。

點擊下圖看更多相關的照片：