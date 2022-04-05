傳彭于晏現身上海做防疫志願者　工作室澄清是美麗誤會

近日上海疫情升溫，當地於是實施全市分批開展核酸篩查工作，就在昨（4日）微博瘋傳台灣藝人彭于晏，在當地某小區擔任防疫志願者的消息，引來廣大討論。及後經過內地媒體向其工作室查證之後，原來是一場美麗誤會，登上微博熱搜成為話題。

彭于晏瘋傳在上海擔任防疫志願者。（彭于晏微博圖片）

事源有網友在微博分享了上海某小區的防疫志願者照片，當中有一位志願者的防護衣外面寫着「彭于晏」三字，而且其身材壯碩高大，令大家相信就是彭于晏本人，所以就瘋傳他擔任防疫志願者的消息。對此，內地媒體就向其工作室查證，工作室就出面闢謠，表示網上瘋傳的志願者並非是彭于晏，揚言被誤會大白（身穿防護服的防疫人員）是美麗的誤會，叮囑大家一定要注意疫情防護，配合相關工作是對防疫最大的支持，最後表示要向所有防疫人員致敬，他們太辛苦了。

防疫志願者身上寫上「彭于晏」三字引誤會。（微博圖片）

隨着彭于晏傳做防疫志願者的消息引來廣大討論，隨後在防護衣外面寫着「彭于晏」的志願者就親自上線在微博闢謠，表示寫上「彭于晏」三字只是想活躍氣氛而已：「我是大寧彭于晏分晏，想着被關着都很無聊，就活躍活躍氣氛，大白服真的穿了媽都不認識，寫誰就是誰。不過照片裡真不是你們老公，是我們大寧象嶼小區可愛的志願者們，向所有志願者所有幫助身邊的人致敬！」

彭于晏在小區做檢測，親民同防疫人員大合照。（微博圖片）

另外，目前人在上海的彭于晏被網友捕捉現身某小區進行核酸檢測，身旁還跟著一位戴着黑色帽的女子，因此引來許多猜測。不過因為二人全程零互動沒有過於親密舉動關係，所以網友們都在猜測該女子應該只是他的姐姐而已。而網上還曝光了一張彭于晏同防疫人員的合照，他手拿着手機同大家自拍，顯得相當親民。

網友猜測長髮女子是其姐姐。（微博圖片）