彭于晏未伸報帶違規品入鏡　原來背後另有故事

現年37歲的彭于晏除了有「國民老公」稱呼之外，現更多了一個稱號名叫「背鍋俠」。事緣近日他由內地返台，被海關人員發現竟然偷帶水果入境台灣，即時被罰款3000新台幣（約750港幣）。而他帶水果未伸報的行為，原來只是誤會一場，皆因藏有水果的行李是其經理人的，他只是好心幫對方提取而已，在不知道的情況下未申報，無辜背上黑鍋令粉絲們都替他感到不值。

彭于晏帶水果入境台灣，被罰款3000新台幣（約750港幣）。（視覺中國）

事緣彭于晏拍畢了林超賢的新作《緊急救援》之後，就即時投入另一個新作品中。眼見有幾日放假時間，他就選擇回台休息，日前就從廈門飛往台灣松山機場的時候，他被海關人員截查發現其行李中竟然藏有酪梨（牛油果）﹑香蕉等水果，由於事前並沒有申報觸犯了檢疫規定，所以當地執法人員對其進行處罰，罰款3000新台幣（約750港幣）。

而事後台灣媒體就此事詢問彭于晏經理人，原來違法一事的始作俑者是其經理人，彭于晏只是好心幫忙背上黑鍋而已。因為不忍心浪費食物關係，他的經理人就將剩餘的水果放在行李當中，過程中很快就忘記行李當中藏有水果。而當大家一落飛機，彭于晏一見狀對方行李似乎好重，就好心地幫對方拿，沒想到就遇上海關人員截查一事喇！對於這一件事，他的經理人都顯得好愧疚，對彭于晏被罰款一事大表歉意。

據指行李中有牛油果﹑香蕉等水果。（網上圖片）

事實上，根據台灣的入境規定，犯是帶新鮮水果﹑植物種子﹑種苗﹑會發芽的產品一律不準攜帶入境，未事先向海關申報檢疫只要被發現，就會被開罰由3000新台幣（約750港幣）到15000新台幣（約3760港幣）不等。網友們對於這件事都替彭于晏感到非常可憐，是實實在在的「背鍋俠」太慘了。

粉絲都替彭于晏感到可憐。（視覺中國）