第一爐香｜彭于晏為１秒鏡頭被掌摑13次　馬思純：我不要打了

由許鞍華執導、馬思純及彭于晏主演的電影《第一爐香》已經官宣在10月22日上映。近日，劇組就在官方微博播出拍攝花絮，其中為了拍好1秒的鏡頭，彭于晏竟然被掌摑13次，而且是親自要求馬思純真打，敬業的態度獲得網友們激讚。

《第一爐香》將在10月22日上映。（《第一爐香》微博圖片）

在電影中彭于晏飾演花花公子喬琪喬，在其中一場戲中同馬思純飾演的葛薇龍有感情糾葛，一怒之下女方需要掌摑他，而為求拍出逼真感，彭于晏要求真打：「我覺得她可以真的打，她剛剛有一下沒打到。」沒想到為了這個鏡頭，他足足被打了13次，打到臉頰泛紅，五官猙獰，可想而知打的時候多麼的有力道。而在過程中當導演喊暫停的時候，馬思純已經不忍心再打下去：「可以了不能再打了，我不要打了。」但彭于晏覺得沒怎樣：「沒事沒事，不痛不痛。」認真專業的工作態度讓不少網友讚許。

彭于晏被掌摑13次。（影片截圖）

為電影角色做足巧課的他，還在電影官方微博底下留言：「在你面前演的每一場戲，我保證都是真心的。」似乎在向觀眾喊話，不禁讓大家非常期待電影的來臨。

彭于晏在電影中是一位花花公子。（《第一爐香》微博圖片）