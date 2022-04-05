美籍韓裔Jessica被《姐姐3》標成朝鮮族　韓國網民超不滿：很不爽

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第三季的參加名單早前曝光，韓國女團少女時代前成員Jessica（鄭秀妍）被爆已抵達長沙準備加入節目引起外界極力關注。然而，早前卻在網上流傳一份節目組名單上，Jessica的民族欄被標註成「朝鮮族」引起韓國民眾極力不滿，炮轟Jessica「為錢賣國」，雖然她的經紀公司迅速撲火指對於被標註成「朝鮮族」並不知情，但這件「Jessica朝鮮族事件」依然在韓國引起極大的爭議。



Jessica將會參加《乘風破浪的姐姐》第三季。（微博@Sy__Jessica）

現年32歲的Jessica是一名美籍韓裔，她於1989年在美國三藩市出世，畢業於韓國肯特外語學校，2007年以少女時代的成員身份出道，並與2015年退團展開個人發展。美籍韓裔的Jessica突然被節目組標註成「朝鮮族」，她的所屬經紀公司證實Jessica確實會參加《乘風破浪的姐姐》，但流傳的名單資料並非Jessica本人親自填寫，公司向節目組查詢得到的回應是「從未將Jessica標為朝鮮族」，但事件依然未平息韓國民眾的怒火：「如果對這件事放任不管的話，Jessica的形象會變得很可笑」、「我一看到這個詞就覺得很不爽」、「聽說金妍兒（前韓國滑冰選手）也被寫成朝鮮族呢」。

Jessica被節目組標註成「朝鮮族」，在韓國引起極大爭議。（微博圖片）

Jessica是一名美籍韓裔。（網上圖片）

韓國人之所以無法接受被稱為朝鮮族，是因為朝鮮族歷史上為南韓的敵軍，而且現今的朝鮮族已為認同自己是中國人的身份，亦是中國的第14大少數民族，因此韓國人認為完全不能夠與朝鮮族相提並論。

朝鮮族主要居住在延邊朝鮮族自治州和長白朝鮮族自治縣，他們是19世紀後半因各種的戰爭和起義而越界遷入中國的朝鮮後裔，大部分韓國人認為朝鮮族是歷史的悲傷。朝鮮族於1950年韓戰爆發後響應中共號召，報名參加中國人民志願軍，加入了軍隊的朝鮮族部隊成為了當時韓戰中幫北韓南下攻打南韓的主力軍之一，亦是幫助形成北韓初期體制的功臣。

朝鮮族主要居住在延邊朝鮮族自治州和長白朝鮮族自治縣，他們是19世紀後半因各種的戰爭和起義而越界遷入中國的朝鮮後裔。（VCG）

朝鮮族人和韓國人的傳統文化相近，但朝鮮族人說的中國朝鮮語與韓語不同，由於朝鮮族人的出身大多數來自朝鮮半島北部，所以比較接近北韓所使用的韓語，而現時大多數朝鮮族人也能夠使用普通話和朝鮮語兩種語言。不過，朝鮮族人在韓國的地位並不高，除了因為歷史的緣故，亦因為初期移居韓國的朝鮮族較貧窮，因此朝鮮族聚居的地方都犯罪率較高和骯髒，因此在韓國人心中形成不佳的印象，再加上不少已入籍韓國的朝鮮族仍然覺得自己是中國人，大大減低韓國人對朝鮮族人的印象。

今年二月北京冬奧時亦因朝鮮族代表在開幕禮穿上韓服高舉中國五星紅旗而在韓國引起爭議。（Twitter：@c23723）

另外，近年中國和韓國矛盾不斷加深，再加上今年二月北京冬奧時亦因朝鮮族代表在開幕禮穿上韓服高舉中國五星紅旗而在韓國引起爭議，如今Jessica在中國節目被稱爲朝鮮族更令韓國人不滿：「現在連韓國人也標記性朝鮮族了呢」、「中國是想把韓國給滅了吧」、「全世界的人都是中國人」、「他們不就是公然否認一個國家的存在嗎」。

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